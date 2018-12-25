Albayrak'tan asgari ücret değerlendirmesi: Güçlü performansımızı müjdelerle taçlandırıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yılbaşından itibaren elektrik ve doğalgazda yüzde 10 indirim yapacaklarını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "2018 yılında ekonomide yakaladığımız güçlü performansı, vatandaşlarımıza verdiğimiz müjdelerle taçlandırıyoruz. Asgari ücret zammı, enerji indirimleri ve istihdam destekleri ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı uğurlu olsun" paylaşımında bulundu.
2018 yılında ekonomide yakaladığımız güçlü performansı, vatandaşlarımıza verdiğimiz müjdelerle taçlandırıyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 25 декабря 2018 г.
Asgari ücret zammı, enerji indirimleri ve istihdam destekleri ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/0C07DgbUL5
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