Albayrak'tan asgari ücret değerlendirmesi: Güçlü performansımızı müjdelerle taçlandırıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, asgari ücretin belli olmasının ardından yaptığı açıklamada, "2018 yılında ekonomide yakaladığımız güçlü performansı, vatandaşlarımıza verdiğimiz müjdelerle taçlandırıyoruz. Asgari ücret zammı ekonomimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

© AA / Cem Öksüz Erdoğan: Elektrik ve doğalgazda yüzde 10 indirim yapıyoruz

Asgari ücret 2019 yılı için 2 bin 20 TL olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yılbaşından itibaren elektrik ve doğalgazda yüzde 10 indirim yapacaklarını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "2018 yılında ekonomide yakaladığımız güçlü performansı, vatandaşlarımıza verdiğimiz müjdelerle taçlandırıyoruz. Asgari ücret zammı, enerji indirimleri ve istihdam destekleri ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı uğurlu olsun" paylaşımında bulundu.