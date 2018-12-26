İZBAN’dan grevdeki işçilere yeni teklif: Yüzde 22 değil 26 zam yapalım

İzmir’de toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde istedikleri ücret zamlarını alamayan İZBAN personelinin, başlattığı grevin ardından, işverenden yeni bir zam teklifi geldi. Daha önce ücretlere yüzde 22 oranında zam teklif eden İZBAN yönetimi, son teklifini yüzde 26 olarak açıkladı.

© AA / Candoğan Parlatan İZBAN'da grev başladı

Dün akşam saat 21.30’da başlayan görüşmelerin, sabaha kadar devam ettiği öğrenildi. Sendikanın, verilen zam oranı karşısında nihai kararını henüz vermediği belirtildi. Demiryol-İş Sendikası’nın, grevdeki işçiler ile konuyu değerlendirerek, gün içerisinde olumlu veya olumuz bir yanıt vermesi bekleniyor.

AZİZ KOCAOĞLU: İZBAN İŞÇİLERİ TEKLİFİ KABUL ETMELİ



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İZBAN grevine dair konuştu. Kocaoğlu, "Asgari ücretteki zammı önerdik, daha da başka bir şey veremeyeceğimizi söyledik. Sendika bugün kararını bildirecek. Eğer kabul ederse ki kabul etmesi lazım, kabul ederse İZBAN grevi bitecek. Kabul etmezse devam edecek" dedi.

‘YÜZDE BİLMEM KAÇ VERİLİRSE VERİLSİN, GİTTİKTEN SONRA PARASINI BEN ÖDEMEYECEĞİM'



© AA / Tezcan Ekizler İZBAN çalışanları bordrolarını istasyon binasına astı

Aziz Kocaoğlu, "Aday olmayacağımı ilan ettim. Yüzde bilmem kaç verilirse verilsin, gittikten sonra parasını ben ödemeyeceğim. Ama başından beri kentin yararına, kentlinin yararına çalışıp, verebilecek parayı vermek istedik. Hiç şov da yapmadım. Şimdi de grevde İzmirlinin hakkını koruyorum. Grev nedeniyle büyük bir sıkıntı yok. Tabii ki eski rahatlık da yok. Eğer bir mücadele vereceksek, eğer kentlinin hakkını, İzmir'in hakkını koruyacaksak, hep beraber özveride bulunacağız. Ben nasıl direniyor da uğraşıyorsam, İzmirli hemşerilerim de biraz erken kalkacak, işinden biraz geç çıkacak. Zamana yayılacak ve İzmir olarak her zaman olduğu gibi dik duracağız, dayanacağız. Başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

İZBAN çalışmadığı için kurumun ekonomik olarak zarara uğradığı yönündeki söylemleri de değerlendiren Kocaoğlu, şunları söyledi: "Ulaşım kâr etmez, ulaşımda kâr diye bir şey söz konusu değil. Çalışmadığı için zarar etmiyor, kâr ediyor."