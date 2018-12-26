Türkiye, Özbekistan'dan 350 milyon dolarlık kırmızı biber ithal edecek

Türkiye’ye bir yılda 49 milyon dolar değerinde 35 bin ton kırmızı biber ihraç edecek Özbekistan’da faaliyet gösteren Uzbekozikovkat Holding, yaklaşık 300 milyon dolar değerinde olacağı tahmin edilen 200 bin tonluk kırmızı biber satışı süreci için çalışma başlatacak.

© AA / Serdar Alakuş Tarım Bakanı Pakdemirli: 2021'de et ithalatı bitecek

Türkiye'de şimdilerde en çok konuşulan konulardan biri tarım ve gıda ürünlerinde artan ithalat. Samandan buğdaya, etten bakliyata artan ithalat, hem ekonominin hem de siyasetin gündeminden düşmüyor. Sofraların vazgeçilmezi olan kırmızı biberde de şimdilerde önemli bir anlaşma hayata geçmek üzere.

Bilindiği üzerde geçen yıl hükümet, kırmızı biberde gümrük vergilerinde önemli değişikliklere gitmişti. Bosna-Hersek'e gümrük vergisi yüzde 0, Malezya'ya yüzde 56.2 olarak belirlenmiş, diğer ülkelere bu oran yüzde 75 olarak ifade edilmişti. Ancak artan ihtiyaç, önemli bir satış sürecini de beraberine getiriyor. Özbekistan'da faaliyet gösteren Uzbekozikovkat Holding, Türkiye'nin kırmızı biber pazarına yönelik önemli bir anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya göre Özbek şirket, Türkiye'ye bir yılda 35 bin ton kırmızı biber ihraç edecek. Özbek kamu şirketi Uzbekozikovkat Holding'in ihraç edeceği 35 bin tonluk anlaşmanın ekonomik değeri ise 49 milyon dolar. Ardından şirket asıl büyük satış süreci için çalışma başlatacak.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre, Uzbekozikovkat Holding'in CEO'su Tokhirzhon Jalilov, Özbek medyasına verdiği bilgide o anlaşmada ise 200 bin tonluk kırmızı biber satışı gündemde. Onun da satış bedelinin yaklaşık 300 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

Özbekistan, tarımda önemli bir açılım süreci içerisinde. Ülke sanayisinin en önemli ayaklarından olan pamuk üretiminin azaltılarak tarım ürünlerinin çeşitliği için özel bir çalışma başlatıldı. Geçen yıl Özbekistan'ın Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Karakalpakistan bölgesinde 15 bin hektar alanda acı biber yetiştirilmesi için teşvik sistemini hayata geçirdi.

PAMUKTAN VAZGEÇTİLER GIDAYA YÖNELDİLER

Özbekistan Devlet İstatistik Kurumu, 2018'in ilk 9 ayında bu bölgeden 7.4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 1 hektarlık alandan 15.6 tonluk ürün kaldırmayı hedefleyen Özbekistan Hükümeti, geçtiğimiz haftalarda da Rusya ile 45.9 milyon dolarlık bir satışla 40 bin 300 tonluk biber tedariki anlaşması imzalamıştı. Özbekistan, verim oranı düşük topraklarını pamuk ipliğine bağlamak istemiyor. Kiraz, kayısı, fasulyenin de yer aldığı 7 tarım ürününde en fazla ihraç sağlayan 5 ülke arasında girmek istiyor.