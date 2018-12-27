Batık kredi oranı 8 yılın zirvesinde

Bankaların kanuni takipte izlediği batık kredi tutarı yılbaşından bu yana yüzde 44 artarak 92.2 milyar TL’ye ulaştı. Böylece 8 yılın rekoru kırılmış oldu. Varlık yönetim şirketlerinden istedikleri iskontoyu alamayan bankalar bu yıl sadece 5 milyar TL satmaya razı oldu.

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, ekonomik krizin ağırlaştığının en önemli göstergelerinden biri olan kredi daralması ile zorlu bir sınav veren bankacılık sektöründe batık kredi artışı da hızlanarak devam ediyor. Ekonomik krizle birlikte bankaların batık kredi oranı son 8 yılın zirvesine yükseldi. Bankaların kanuni takipte izlediği batık kredi tutarı yılbaşından bu yana yüzde 44 artarak 92.2 milyar TL'ye ulaştı.

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Bu hızlı artışa rağmen Varlık Yönetim Şirketleri'ne (VYŞ) 5 milyar Türk Lirası (TL) tutarında batık kredi satılabildi. Yüksek faiz nedeniyle varlık yönetim şirketlerinden istedikleri iskontoyu alamayan bankaların batık kredileri satmaya razı olmadıkları belirtiliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) günlük bankacılık sektörü raporuna göre, takipteki alacaklar 14 Aralık itibarıyla 92 milyar 262 milyon liraya ulaştı. Böylece batık kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 3.72 ile Aralık 2010 sonrası en yüksek seviyeye yükseldi. Yılbaşında ise takipteki alacaklar oran olarak yüzde 2.95, miktar olarak 63 milyar 990 milyon TL seviyesindeydi. 11.5 ayda batık kredi miktarı 28 milyar 272 milyon TL arttı. Oysa geçen yılın tamamında batık kredi hacmi yüzde 9.9 (5.7 milyar TL) artış göstermişti. Takipteki kredi oranı, ekonominin yüzde 4.7 küçüldüğü 2009 krizi sırasında yüzde 5.59'u görmüştü. Takipteki krediler ile yakın gözetim altındaki ikinci grup krediler toplamının toplam krediler içindeki oranının ise yüzde 15 olduğu belirtiliyor.

5 MİLYAR TL SATABİLDİLER

Takibe düşen kredi tutarındaki hızlı artışa rağmen, bankaların 2 yıl tahsil edemediği için sattığı "batık kredi" pazarında bu yıl ciddi bir daralma yaşandı. Yıl boyunca varlık yönetim şirketlerine sattıkları sorunlu kredi tutarı 5 milyar TL ile sınırlı tutarda kaldı. Bankalar 2016'da 6.4 milyar TL, 2017'de yaklaşık 9 milyar TL tutarında alacak satışı yapmıştı. Bankalar tarafında varlık yönetim şirketlerine devredilen batıklardan oluşan 3.5 milyona yakın dosya olduğu belirtiliyor.

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Analistler, söz konusu pazardaki yüzde 45'e yaklaşan daralmayı 2018 yılında kredi pazarının büyümemesi ve yüksek faizlere bağlıyor. Buna göre yüksek faiz nedeniyle varlık yönetim şirketlerinden istedikleri iskontoyu alamayan bankalar batık kredileri satmaya razı olmuyor. Batık kredi satışının ekonomi kötüye gittiğinde değil ülke ekonomisi canlandığında daha çok arttığını belirten analistler, ekonominin iyi gittiği dönemlerde tahsilatların artabildiğine dikkat çekiyor.

TİCARİ KREDİLERDE BATIK YÜZDE 34.7 ARTTI



Varlık Yönetim Şirketleri Derneği Başkanı Selçuk Tuncalı, alacak satışlarının son çeyrekte yoğunlaştığını ancak 2017 ile karşılaştırıldığında daha az alacak devri gözlendiğini aktardı. Tuncalı'nın verdiği bilgilere göre, Aralık 2018 itibarıyla varlık yönetim şirketleri tarafından yönetilen toplam portföy büyüklüğü ise 41 milyar TL'yi aştı. Takibe alınan kredilerde ticarilerin alarm verdiği görülüyor. Ticari kredilerde yılbaşından bu yana batık tutarı yüzde 34.7 artarak 22.3 milyar lirayı aştı. KOBİ kredilerinde takibe alınan tutar ise 11 ayda yüzde 31.7 artarak 37.4 milyar lirayı buldu.