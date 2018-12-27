İZBAN, zam teklifini geri çekti

İZBAN'dan yapılan açıklamada, 17 gündür süren grevin ‘hemen sonlandırılması' şartıyla ve ilk öneriye göre 4 puanlık artışla ortalama yüzde 26 zam önerisinde bulunulduğu ancak Demiryol-İş Sendikası'nın greve devam etme kararı verdiği ifade edildi.
İZBAN, 17 gündür süren grevin "hemen sonlandırılması" şartıyla ve 4 puanlık artışla teklif ettiği, ortalama yüzde 26 zam önerisini, Demiryol-İş Sendikası'nın greve devam etme kararı nedeniyle geri çekti. pic.twitter.com/J1i2JVOOFm— İZBAN (@uzunyolunkisasi) December 27, 2018
Demiryol-İş ile TİS kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde İZBAN ilk olarak yüzde 22'lik zam teklifinde bulunmuş ancak talep sendika tarafından kabul edilmemiş ve 10 Aralık'ta grev kararı alınmıştı.
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