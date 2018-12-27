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11:03 27 Aralık 2018
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    Ruhsar Pekcan - Ticaret Bakanı

    Ticaret Bakanı Pekcan: Denetlenen 81 bin ürünün 1800'ünde fahiş fiyat artışı saptandı

    © AA / Eren Bozkurt
    Ekonomi
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    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugüne dek 81 bin ürünün denetlendiğini, bunların 1800'ünde fahiş fiyat artışı saptandığını açıkladı.

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

    Döviz kurlarında yaşanan artışın tüketiciye yansıması konusunda araştırmalar yürüttüklerini belirten Pekcan, bu kapsamda 81 ürünün denetlendiğini, bunların 1800'ünde fahiş fiyat artışı tespit edildiğini bildirdi.

    Taha Kargo
    © Fotoğraf : DHA
    Taha Kargo konkordato ilan etti
    Bakan Pekcan, son günlerde sayısı artan konkordato başvurularıyla ilgili olarak da konuştu. "Konkordato soruları bize geliyor ama Adalet Bakanlığı'nın konusu" hatırlatmasında bulunan Pekcan, sözlerine şöyle devam etti:

    — Rakamlar da değişiyor devam eden bir süreç. Her pazartesi yayınlanıyor. Bu hafta pazartesi 979 firma olmuş. Yeni bir düzenleme var bundan böyle bağımsız bir denetim kuruluşlarının raporları doğrultusunda konkordato ilan edilebilecek.

    Bakan Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    Ruhsar Pekcan
    © AA / Murat Kaynak
    Ticaret Bakanı Pekcan: Cumhuriyet tarihinin en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdik
    - Biz zaten kasım sonu itibariyle ihracatta 168 milyar lira ile cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık. Hedefimiz artışı sürekli kılabilmek. Avrupa ve İran'daki durum bizi etkiler. Ben göreve geldiğimde Hindistan, Çin, Rusya ve Meksika olmak üzere 4 ülke seçtim niye seçtim çünkü dış ticaret açığımızı bu 4 ülkeyle veriyoruz. Türkmenistan Orta Asya'ya açılan ciddi bir pazar. Hindistan da Asya'nın güçlü ekonomik ülkelerinden. İhracatçılarımızla oradaki firmalar arasında işbirliği yapmayı öngörüyoruz. Hindistan Türkiye açısından önemli bir adres.

    ABD İLE EKONOMİK İLİŞKİLER

    — Ek vergiler konuldu. Çelikte alüminyumda ek vergi konuldu. 13 Ağustos itibariyle de bu ek vergiler Türkiye'ye iki katına çıkarıldı. Dünya Ticaret Örgütü'nde profesyonel bir ekibimiz var. Demir-çelik konusunda iki tane dava kazandık. Son zamanlarda yaptığımız görüşmelerde olumlu sinyaller alıyoruz. İş dünyası için her şey çok daha güzel olacak. Türkiye için konulan ek vergilerin kalkmasını bekliyoruz. İhracatçılarımızın hakkını her zeminde koruyacağız. Türkiye için konulan ek vergilerin kalkmasını bekliyoruz.

    ABD'NİN İRAN YAPTIRIMLARI

    — Her türlü yaptırım en fazla Türkiye'yi etkiler. Türkiye'ye muafiyet kararının uzatılacağını bekliyoruz.

    FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI

    İstanbul Atatürk Havalimanı / THY
    © AFP 2018 / OZAN KOSE
    Yeni yılda uçak bilet fiyatlarına zam kapıda
    - Ben serbest piyasa ekonomisine inanan bir insanım. Ancak rekabetin sağlanamadığı konularda bunu sağlamak bizim görevimiz. Ticaret il müdürlüklerimiz bu işi çok sağlam götürdüler. Tespitlerimizi kendilerine bildirdik. Yazılı savunmalarını istedik. Sonra belediye ekiplerine de bakanlığımızın ekipleri eğitim veriyorlar. 7 bin firmayla yazıştık. 81 bin ürün denetlendi. 1800 üründe fahiş artış saptandı.

    KONKORDATO İLANLARI

    — Konkordato soruları bize geliyor ama Adalet Bakanlığı'nın konusu. Rakamlar da değişiyor devam eden bir süreç. Her pazartesi yayınlanıyor. Bu hafta pazartesi 979 firma olmuş. Yeni bir düzenleme var bundan böyle bağımsız bir denetim kuruluşlarının raporları doğrultusunda konkordato ilan edilebilecek.

    Etiketler:
    artış, denetleme, fiyat, Ticaret Bakanlığı, Ruhsar Pekcan, Türkiye
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