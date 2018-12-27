Ticaret Bakanı Pekcan: Denetlenen 81 bin ürünün 1800'ünde fahiş fiyat artışı saptandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Döviz kurlarında yaşanan artışın tüketiciye yansıması konusunda araştırmalar yürüttüklerini belirten Pekcan, bu kapsamda 81 ürünün denetlendiğini, bunların 1800'ünde fahiş fiyat artışı tespit edildiğini bildirdi.
— Rakamlar da değişiyor devam eden bir süreç. Her pazartesi yayınlanıyor. Bu hafta pazartesi 979 firma olmuş. Yeni bir düzenleme var bundan böyle bağımsız bir denetim kuruluşlarının raporları doğrultusunda konkordato ilan edilebilecek.
Bakan Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
ABD İLE EKONOMİK İLİŞKİLER
— Ek vergiler konuldu. Çelikte alüminyumda ek vergi konuldu. 13 Ağustos itibariyle de bu ek vergiler Türkiye'ye iki katına çıkarıldı. Dünya Ticaret Örgütü'nde profesyonel bir ekibimiz var. Demir-çelik konusunda iki tane dava kazandık. Son zamanlarda yaptığımız görüşmelerde olumlu sinyaller alıyoruz. İş dünyası için her şey çok daha güzel olacak. Türkiye için konulan ek vergilerin kalkmasını bekliyoruz. İhracatçılarımızın hakkını her zeminde koruyacağız. Türkiye için konulan ek vergilerin kalkmasını bekliyoruz.
ABD'NİN İRAN YAPTIRIMLARI
— Her türlü yaptırım en fazla Türkiye'yi etkiler. Türkiye'ye muafiyet kararının uzatılacağını bekliyoruz.
FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI
KONKORDATO İLANLARI
— Konkordato soruları bize geliyor ama Adalet Bakanlığı'nın konusu. Rakamlar da değişiyor devam eden bir süreç. Her pazartesi yayınlanıyor. Bu hafta pazartesi 979 firma olmuş. Yeni bir düzenleme var bundan böyle bağımsız bir denetim kuruluşlarının raporları doğrultusunda konkordato ilan edilebilecek.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)