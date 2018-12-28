Dolar/TL'de son durum

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 5.2948 seviyesinden başladı. Yılın son günleri olması nedeniyle yurtiçinde piyasada sakin bir seyir gözleniyor.

Dolar/TL bu sabah 5.2948 seviyesinden işlem görüyor. Yılın son işlem günleri olması nedeniyle yurtiçinde piyasada sakin bir seyir gözleniyor.

Yatırımcıların ABD-Çin ticaret gerilimlerinin yatışma işaretleri ve beklenenden daha güçlü ABD ekonomik verisinin etkisiyle cesaretlenmesiyle güçlenen dolar endeksi 95.920 seviyesinde hareket ediyor.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de bekleyen konut satışları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edilecek.