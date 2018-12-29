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    A man walks near a logo of Tesla outside its China headquarters at China Central Mall in Beijing, China July 11, 2018

    Komisyonla uzlaşıldı: Tesla yönetim kuruluna bağımsız üyeler atandı

    © REUTERS / Jason Lee
    Ekonomi
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    Şirket, ABD Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu ile vardığı adli uzlaşma anlaşması kapsamında yönetim kuruluna 2 bağımsız üye atadı.

    Elon Musk
    © AFP 2018 / Brendan Smialowski
    Elon Musk, Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrıldı: Yeni isim Robyn Denholm
    ABD'li elektrikli motor ve araç üreticisi Tesla'nın, Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu (SEC) ile vardığı adli uzlaşma anlaşması kapsamında yönetim kuruluna 2 bağımsız üye ataması yapıldı. Şirketten yapılan açıklamada, Oracle yazılım şirketinin kurucusu Larry Ellison ile sağlık sektöründe faaliyet gösteren Walgreens Boots Alliance şirketinin başkan yardımcılarından Kathleen Wilson-Thompson'ın, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladıkları bildirildi.

    Tesla ile SEC arasındaki anlaşmazlık, Tesla kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk'un, 13 Ağustos'ta, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda  şirketi borsadan çekmek üzere finansman bulduğunu duyurmasıyla başlamıştı.

    MUSK HAKKINDA 'BORSA DOLANDIRICILIĞI' SUÇLAMASI

    Elon Musk
    © AFP 2018 / Brendan Smialowski
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    Musk'un şirket hisselerini hisse başına 420 dolara geri alarak, Tesla'yı yeniden tamamen özel hale getirmek için bazı finansörlerle anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından şirket hisseleri aynı gün yüzde 11 değer kazanmıştı. Ancak Musk birkaç hafta sonra yine Twitter'da anlaşmanın gerçekleşmeyeceğini duyurmuştu. Musk'u, yatırımcıları yanlış yönlendirerek, borsa dolandırıcılığı yapmakla suçlayan SEC, Musk ve şirketi hakkında inceleme başlatmıştı.

    SEC, başta Musk'ın CEO görevinden ayrılmasını istemiş ancak ardından varılan adli uzlaşma anlaşmasıyla Musk'ın ve Tesla'nın 20'şer milyon dolar para cezası ödemesi kararlaştırılmıştı.

    Musk ise 3 yıl boyunca geri dönmemek üzere üst yöneticilik görevinden kendi rızasıyla ayrılmayı kabul etmişti. Musk'ın yerine üst yöneticiliğe Robyn Denholm getirilmişti.

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    Etiketler:
    Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu (SEC), Tesla, Elon Musk, ABD
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