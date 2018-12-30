300 Koyun Projesi, Haziran 2019'da sona eriyor

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 300 Koyun Projesi'nde tedarik ve yetiştiricilere teslim işlemlerinin 30 Haziran 2019'da tamamlanacağını belirtti.
Çelik, AA muhabirine 2018 yılı faaliyetleriyle 2019 planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kamuoyunda 300 Koyun Projesi olarak bilinen 'Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi'nin Ziraat Bankası, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Tarım Sigortaları Havuzu arasında yapılan protokolle hayata geçirildiğini anımsatan Çelik, projede hayvan tedarik ve teslim kısmını TÜDKİYEB'in üstlendiğini söyledi.
Çelik, 300 Koyun Projesi çerçevesinde ilk etapta 50 bin koyun tedarik edileceğinin belirterek "TİGEM tarafından hazırlanan teknik şartname doğrultusunda tedariki yapılan hayvanlar talep sahibi yetiştiricilere teslim ediliyor. 300 Koyun Projesi, 30 Haziran 2019'da sona erecek olup bu tarihe kadar tedarik ve dağıtımlar planlandığı gibi tamamlanacaktır" diye konuştu.
Son 10 yıldır küçükbaş hayvan sayısının arttığına işaret eden Çelik, haziran verilerine göre, hayvan sayısının 36 milyonu koyun ve 11 milyonu keçi olmak üzere toplamda 47 milyon olduğunu aktardı. Çelik, en fazla küçükbaş hayvanın 2 milyon 516 bin baş koyun ile Van ve 757 bin baş keçi ile Mersin'de olduğunu söyledi.
Yeni yılda küçükbaş hayvancılık sektörünün sorunlarına çözüm aramaya devam edeceklerini söyleyen Çelik, şunları kaydetti: "Beklentilerimizin başında öncelikle sektörümüzün olmazsa olmazı olan nitelikli çoban bulma ve çalıştırma sorununun çözüm bulmasıdır. Diğer yandan yem maliyetleri oldukça yüksektir. Ama ülkemizde küçükbaş hayvancılığın meraya dayalı yapıldığı gerçeği de vardır. Meralarımız koyunlarımız ve keçilerimizindir. Koyun ve keçi bu ülkenin milli meselesi olmakla beraber ekonomik anlamda da ülkenin sigortasıdır. İnsanların köylerinde kalması için, köyden kente göçlerin önlenmesi için sosyal açıdan da önemli bir sektördür. Onun için küçük aile işletmelerinin 2019 yılında daha çok desteklenmesini bekliyoruz."
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