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    Ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi

    Kasım ayında ihracat yüzde 9.4 arttı, ithalat yüzde 21.3 azaldı

    © AA /
    Ekonomi
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    Kasım ayında ihracat yüzde 9.4 artış gösterirken, ithalat yüzde 21.3 azaldı. Dış ticaret açığı yüzde 89.8 oranında düşüş yaşadı.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı kasım ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 9.4 artarak 15 milyar 529 milyon dolar, ithalat yüzde 21.3 azalarak 16 milyar 180 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Rusya lideri Vladimir Putin- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 89,8 azalarak 651 milyon dolara geriledi.

    İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Kasım ayında yüzde 69.1 iken, 2018 Kasım ayında yüzde 96'ya yükseldi.

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Kasım ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0.8, ithalat yüzde 0.6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9.4 arttı, ithalat yüzde 21.2 azaldı.

    Avrupa Birliği'ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 10.9 artarak 7 milyar 730 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 Kasım ayında yüzde 49.1 iken, 2018 Kasım ayında yüzde 49.8 oldu.

    EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

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    © AA / Abdullah Coşkun
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    Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Kasım ayında 1 milyar 430 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 983 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 871 milyon dolar ile İtalya ve 855 milyon dolar ile Irak takip etti.

    İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA ALDI

    Rusya'dan yapılan ithalat, 2018 yılı Kasım ayında 1 milyar 756 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 566 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 391 milyon dolar ile Çin ve 1 milyar 107 milyon dolar ile ABD izledi.

    Etiketler:
    ithalat, ihracat, TÜİK, Ticaret Bakanlığı, Ruhsar Pekcan, Türkiye
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