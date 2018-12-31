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22:05 31 Aralık 2018
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    İBB şirketleri 94.5 milyon TL zararda

    © AA /
    Ekonomi
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 30 şirketinden 11'inin 2018 yılının üçüncü çeyreğinde toplam 94 milyon 543 bin lira zarar ettiği ifade edildi.

    Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, CHP'li İBB Meclis Üyesi Dr. Hakkı Sağlam, İBB'ye bağlı 30 şirketin hasılatlarını ve karlılık durumunu yıl boyunca üçer aylık dönemler halinde İBB Başkanlığı'na sorarak takip etti.

    Nurettin Sözen
    © Fotoğraf : Twitter
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    Sağlam'ın en son 2018 yılının üçüncü çeyreğine yani Temmuz-Ağustos-Eylül dönemine ilişkin sorusuna İBB tarafından verilen yanıt çarpıcı bir tabloyu ortaya koydu.

    EN ÇOK ZARAR EDEN ŞİRKET ŞEHİR HATLARI A.Ş

    İBB'nin verdiği yanıta göre; 30 şirketten 11'i üçüncü çeyrekte toplam 2 milyar 192 milyon 744 bin lira hasılat elde ederken, 94 milyon 543 bin lira zarar etti. Bilançoya göre; en çok zarar eden şirketlerin ilk sırasında 18 milyon 469 bin liralık zarar ile Şehir Hatları A.Ş yer aldı. İkinci sırada yer alan İSPARK da 17 milyon 949 bin lira zarar etti. Verilen yanıta göre; Metro A.Ş 15 milyon 790 bin, Spor A.Ş 11 milyon 443 bin, Medya A.Ş 10 milyon 585 bin, Bimtaş 6 milyon 907 bin, İsyön 6 milyon 424 bin, İston AŞ 2 milyon 656 bin, Otobüs A.Ş 2 milyon 178 bin, Beltur 1 milyon 817 bin, Uygulamalı Gaz AŞ 325 bin lira zararda.

    'İFLASA SÜRÜKLENİYORLAR'

    İBB arazisi Üsküdar
    © Fotoğraf : DHA
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    İBB şirketlerinin mali durumunu takip eden CHP'li İBB Meclis Üyesi Dr. Hakkı Sağlam, İBB'nin iflas bayrağını çektiğini savunarak, "Biz hükümetin yanlış ekonomi politikalarına karşı önlem alsın, İstanbulluların parası çarçur edilmesin, kaynakları halk için kullansın, yurttaşlarımıza hizmeti ucuz ve kaliteli getirsin, buna katkı yapacağımızı İBB Mecliste defalarca söyledik. Ancak İBB Başkanı Uysal bizi dinlemedi, daha seçileli bir yıl oldu ama İBB ve şirketleri borca batırmış, iflasa sürüklemiştir" dedi.

    Sağlam, İSPARK gibi bütün hasılatı nakit olan, nakit akışı bu kadar yüksek şirketin batık durumda olmasının mümkün olmadığını vurguladı.

    'SEÇİM ÇALIŞMALARINDA MI KULLANILDI?'

    İstanbul metrosu, metro
    © AA /
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    Şirketlerden 24 Haziran seçim çalışmalarına kaynak aktarıldığını öne süren Sağlam, "Üçüncü çeyrek, 24 Haziran seçimlerinden sonraki dönemi kapsıyor. Mevlüt Uysal'ın 24 Haziran seçimlerinde bu şirketleri açık olarak siyasi emelleri için kullandığı anlaşılıyor. İstanbul halkı bunun hesabını 31 Mart seçimlerinde elbette soracaktır" diye konuştu.
    Sağlam şöyle devam etti:

    "Yarım milyondan fazla İstanbul'unun suyu ve doğal gazı kesik. Ulaşım çok pahalı, sabah kartına 5 lira yükleyen işçi ve öğrenci bir simit yiyip günü tamamlayarak akşam eve dönmeye çalışırken; İBB Başkanı Uysal bir şekilde yurttaşlarımızın parasını hiç etmiştir. Bu kul hakkı yemektir. Bu adaletsizliktir. Başta trafik ve ulaşım olmak üzere İstanbul'un bütün sorunlarını biz çözeceğiz. Halkımız ile birlikte yöneteceğiz."

     

    Etiketler:
    harcama, zarar, İBB, CHP, Hakkı Sağlam, İstanbul, Türkiye
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