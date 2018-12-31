İBB şirketleri 94.5 milyon TL zararda

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, CHP'li İBB Meclis Üyesi Dr. Hakkı Sağlam, İBB'ye bağlı 30 şirketin hasılatlarını ve karlılık durumunu yıl boyunca üçer aylık dönemler halinde İBB Başkanlığı'na sorarak takip etti.
EN ÇOK ZARAR EDEN ŞİRKET ŞEHİR HATLARI A.Ş
İBB'nin verdiği yanıta göre; 30 şirketten 11'i üçüncü çeyrekte toplam 2 milyar 192 milyon 744 bin lira hasılat elde ederken, 94 milyon 543 bin lira zarar etti. Bilançoya göre; en çok zarar eden şirketlerin ilk sırasında 18 milyon 469 bin liralık zarar ile Şehir Hatları A.Ş yer aldı. İkinci sırada yer alan İSPARK da 17 milyon 949 bin lira zarar etti. Verilen yanıta göre; Metro A.Ş 15 milyon 790 bin, Spor A.Ş 11 milyon 443 bin, Medya A.Ş 10 milyon 585 bin, Bimtaş 6 milyon 907 bin, İsyön 6 milyon 424 bin, İston AŞ 2 milyon 656 bin, Otobüs A.Ş 2 milyon 178 bin, Beltur 1 milyon 817 bin, Uygulamalı Gaz AŞ 325 bin lira zararda.
'İFLASA SÜRÜKLENİYORLAR'
Sağlam, İSPARK gibi bütün hasılatı nakit olan, nakit akışı bu kadar yüksek şirketin batık durumda olmasının mümkün olmadığını vurguladı.
'SEÇİM ÇALIŞMALARINDA MI KULLANILDI?'
Sağlam şöyle devam etti:
"Yarım milyondan fazla İstanbul'unun suyu ve doğal gazı kesik. Ulaşım çok pahalı, sabah kartına 5 lira yükleyen işçi ve öğrenci bir simit yiyip günü tamamlayarak akşam eve dönmeye çalışırken; İBB Başkanı Uysal bir şekilde yurttaşlarımızın parasını hiç etmiştir. Bu kul hakkı yemektir. Bu adaletsizliktir. Başta trafik ve ulaşım olmak üzere İstanbul'un bütün sorunlarını biz çözeceğiz. Halkımız ile birlikte yöneteceğiz."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)