Mobilyacılar enflasyon indirimini 2019'da da sürdürecek

Güleç sektör olarak yaptıkları enflasyon indirimi ve mobilyadaki KDV indirimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Üreticinin dinamik ve moralli olması için KDV indirimi talep ettiklerini belirten Güleç, "Motivasyon için yüzde 8 KDV'nin devamı şart. Ayrıca isteğimiz, mobilya üretiminde ham maddelerimiz olan ağaç mamulleri olarak tabir ettiğimiz kereste, kaplama, yonga levha ve MDF'nin de KDV'sinin mobilya KDV'si ile bir tutulması…" dedi.
Koltuk üreticilerinin çok kullandığı süngerin ham maddesinin KDV'sinin de yüzde 8 olmasının faydalı olacağını dile getiren Güleç, "Mobilya sektörü Türkiye'nin her yerinde büyüyor. Dolaylı istihdamımız 500 bini aştı. KDV indiriminin sürmesi ve iç talebin canlı olmasıyla 2019'da ek 100 bin istihdam sağlayabiliriz. Ayrıca, mobilya sektörü olarak yerli ham maddeleri kullanıyoruz. Makine, cam, kimya, ağaç, orman gibi birçok imalat sektörünün ana müşterisiyiz. Mobilyadaki canlanma, o sektörlerin de canlı olmasını sağlayacaktır" diye konuştu.
© REUTERS / Umit Bektas/File Photo
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