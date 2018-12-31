Mobilyacılar enflasyon indirimini 2019'da da sürdürecek

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, mobilyacılar olarak Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında yıl sonuna kadar yaptıkları yüzde 10 indirimi 2019'da da sürdüreceklerini açıkladı.

Güleç sektör olarak yaptıkları enflasyon indirimi ve mobilyadaki KDV indirimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mobilyacılar olarak enflasyonla mücadele kapsamında yıl sonuna kadar yaptıkları yüzde 10 indirimi yeni yılda da sürdüreceklerini bildiren Güleç, "Ancak maliyetlerde ciddi artışlar yaşandı. Bu kapsamda hükümetimizden beklentimiz, kasım ayının ilk haftasında başlayan KDV indiriminin en azından 2019 yılı boyunca devam etmesidir. Bu, hem üretimdeki canlanmanın devamını sağlamak hem de iç pazar ve ihracattaki artışı sürdürmek için çok önemli bir gelişme olacaktır" diye konuştu.

Üreticinin dinamik ve moralli olması için KDV indirimi talep ettiklerini belirten Güleç, "Motivasyon için yüzde 8 KDV'nin devamı şart. Ayrıca isteğimiz, mobilya üretiminde ham maddelerimiz olan ağaç mamulleri olarak tabir ettiğimiz kereste, kaplama, yonga levha ve MDF'nin de KDV'sinin mobilya KDV'si ile bir tutulması…" dedi.

© REUTERS / Umit Bektas/File Photo Merkez Bankası, 2019 için enflasyon hedefini açıkladı

Koltuk üreticilerinin çok kullandığı süngerin ham maddesinin KDV'sinin de yüzde 8 olmasının faydalı olacağını dile getiren Güleç, "Mobilya sektörü Türkiye'nin her yerinde büyüyor. Dolaylı istihdamımız 500 bini aştı. KDV indiriminin sürmesi ve iç talebin canlı olmasıyla 2019'da ek 100 bin istihdam sağlayabiliriz. Ayrıca, mobilya sektörü olarak yerli ham maddeleri kullanıyoruz. Makine, cam, kimya, ağaç, orman gibi birçok imalat sektörünün ana müşterisiyiz. Mobilyadaki canlanma, o sektörlerin de canlı olmasını sağlayacaktır" diye konuştu.