ÖTV ve KDV indirimleri 3 ay uzatıldı

Bakan Albayrak, otomotiv ve beyaz eşyada ÖTV, mobilya ve konutta KDV indirimlerinin 3 ay daha devam edeceğini duyurdu.
Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Enflasyonla topyekun mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı, uğurlu olsun."
Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/wRCasTu8Br— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 31 декабря 2018 г.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)