ÖTV ve KDV indirimleri 3 ay uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ÖTV ve KDV indirimlerinin üç ay daha devam edeceğini açıkladı.

Bakan Albayrak, otomotiv ve beyaz eşyada ÖTV, mobilya ve konutta KDV indirimlerinin 3 ay daha devam edeceğini duyurdu.

Albayrak, ticari harçlardaki KDV indirimi ile tapu harçlarındaki indirimin de 3 ay devam edeceğini belirtti.

Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonla topyekun mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı, uğurlu olsun."