Alkollü içkide vergi yüzde 13.4 arttı

Alkollü içkilerden alınan Özel Tüketim Vergisi tutarları zamlandı. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre vergi yüzde 13.48 oranında arttı.

© AA / Mehmet Ali Derdiyok Evde sahte içki üretmeye ev hapsi cezası

Yabancı sigara üretiminde kullanılan yabancı tütün ithalatında alınan ton başına 150 dolar vergi ise sıfırlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre 50'lik bir kutu biradan alınan ÖTV ve KDV toplamı 4.59 liradan 5.21 liraya çıktı.

70'lik rakının ÖTV'si 59.64 TL'den 67.68 TL'ye, KDV ile birlikte toplam vergisi de 70.37 TL'den 79.86 TL'ye yükseldi.