Market poşetleri artık paralı

Yeni yılla birlikte birçok düzenleme yürürlüğe giriyor. Bugünden itibaren naylon poşetlerden 25 kuruş alınacak. Sınırsız, ancak fiyatları katlanmış internet dönemi de başlıyor. Ayrıca sigara paketleri tek tip olacak.

KOBİ alacaklarına devlet destekli alacak sigortası, plastik alışveriş poşetlerinin ücretli satılması ve internet reklamlarının vergiye tabi olması gibi bazı düzenlemeler yeni yılda hayata geçirilecek.

© AP Photo / Ted S. Warren Elektronik kitap, dergi ve gazeteye yüzde 18 KDV zammı

Yeni yılda KDV, elektronik kitap, gazete ve dergiler için yüzde 18 olarak uygulanmaya başlayacak.

İnternet kullanıcıları için de sınırsız dönem başlayacak, kullanıcıların belirli bir kotayı aşması durumunda internet hızının yavaşlamasına neden olan Adil Kullanım Noktası (AKN) uygulaması yarından itibaren tamamen kalkacak.

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun'da yer alan düzenleme uyarınca, yeni yıldan itibaren plastik alışveriş poşetleri en az 25 kuruştan satılacak. Plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına, kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası kesilecek.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, tütün ürünleri paketleri ile nargile şişelerinin üzerine, zararlarını belirten resimli ve Türkçe yazılı uyarı veya mesajların konulacağı alan yüzde 65'den yüzde 85'e çıkarılacak. Bütün tütün ürünlerinin üzerindeki yazı ve şekiller aynı olacak.