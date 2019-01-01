Akbank, düşük kurdan dolar sattı

Dün gece Akbank'ın internet sitesinde 5 TL'nin altında dolar satışı yapıldı.

Akbank'tan yapılan açıklamada yaşanan olayla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"01.01.2019 Salı günü 02:28-03:41 saatleri arasında piyasanın sığlığı dolayısıyla oluşan alım satım marj açıklığı sonucu sistemimizde kurlar piyasaya göre düşük kalmıştır."

İşleyişin normale döndüğü belirtilen açıklamada, ucuza ne kadar dolar alındığı ve ucuza dolar alınan kişilerin işlemlerinin iptal edilip edilmediği hakkında bilgi verilmedi.