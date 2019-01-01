Mahfi Eğilmez: Dolar kuru 2019'da 7.5 TL olacak, IMF'nin beklentisi 10.21 TL

Ekonomist Mahfi Eğilmez, dolar kurunun 2019 yılında 7.5 TL olacağını öngördüğünü söyledi. Eğilmez, yeni yılda IMF'nin dolar kuru beklentisinin ise 10.21 TL olduğunu belirtti.

Ekonomist Eğilmez, Türkiye ekonomisinin 2018 yılını nasıl geçirdiğine ve 2019 yılında neler yaşanabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniçağ'ın haberine göre Eğilmez, Türk halkının 2002 krizinde yükselen enflasyonla birlikte mevcut parasının değerini korumak amacıyla dolara yöneldiğini, bu durumun son yaşanılan ekonomik sıkıntılar sebebiyle tekrar meydana geldiğini ifade etti.

Türkiye'de dolarla hiç işi olmayan sokaktaki satıcının bile ekonomide yaşanan çalkantıyla birlikte dolara olan merakının arttığını söyleyen Eğilmez, talepte artış meydana gelince tüketici güven endeksinde ciddi bir gerileme meydana geldiğini belirtti.

"Dolar kurunun 3.70 TL'lerden yavaş yavaş 4.20 TL'lere çıkması çok büyük tehlike değil ama birdenbire 7'li rakamlara çıkması çok büyük tehlike" diyen Eğilmez, "Böyle bir ortamda ithalatçı çok büyük sıkıntı yaşıyor, dolar kuru 7 TL'lerden 5.20 lere düştüğünde ise ihracatçı ciddi manada sıkıntıya giriyor" diye konuştu.

'MERKEZ BANKASI'NA GÜVEN KAYBOLUYOR'

© REUTERS / Umit Bektas/File Photo Merkez Bankası politika faizini yüzde 24'te sabit tuttu

Merkez Bankası'nın hedeflerinin vatandaşı yanılttığını söyleyen Eğilmez, "Yılın ilk aylarında TÜFE için yüzde 5 hedefimiz var diyen Merkez Bankası yılın ikinci ayında TÜFE için beklentisini yüzde 12'ye çıkarıyor. Bu durumda da Merkez Bankası'na güven kayboluyor" dedi.

Eğilmez oluşan bu güven kaybının yatırımcıyı da etkilediğini ve ülkeye yatırımlar sayesinde girecek dövizi de ciddi manada etkilediğini sözlerine ekledi.

Konferansta 2019 yılı için IMF'nin ve kendisinin dolar kuru, enflasyon, işsizlik, büyüme gibi beklentilerini de açıklayan Eğilmez, dolar kurunun 2019'da 7.5 TL olacağını söyledi.

Eğilmez, IMF'nin 2019'da dolar kuru için 10.21 TL beklentisinin olduğunu ifade etti.