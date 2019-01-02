'1 litre rakıdan elde edilecek vergi 154 TL'ye yükselecek, 9.5 TL'nin altında bira kalmayacak'

1 Ocak'tan itibaren bütün alkollü içkilerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarına yüzde 13.48 oranında zam yapıldı. Yeni zamlarla birlikte 70'lik rakının vergisi 79 liradan 90 liraya, satış fiyatı da 119 liradan 130 liraya çıkacak.
Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, kur ve enflasyon nedeniyle maliyetleri artan alkol üreticileri vergi artışının dışında örneğin yüzde 10 zam yaparsa 70'lik rakı en az 134 lira olacak. Yeni zamlarla litrelik rakıdaki her 4 kadehten 3'ü vergiye gidecek.
RAKIYA 15 LİRA ZAM
Bu yıl ÖTV gelirleri içerisinde düşüş göstermeyen, aksine hedeflenen rakamın da üzerine çıkarak adeta bütçeyi kurtaran alkollü içkilerin üzerindeki vergi yükü son zamla daha da artmış oldu.
BÜYÜK BÖLÜMÜ VERGİ
Yapılan hesaplamalara göre, 1 litrelik rakıdaki her 4 kadehten 3'ünün parası Maliye'ye vergi olarak gidiyor. Geriye kalan 1 kadehin parası ise alkol üreten firmalara, çok küçük bir kısmı da dağıtıcılarla bakkal ve bayilere gidiyor. Zamdan önce, şirketlerinin üretim maliyetini, karını, dağıtıcı payı ve bakkal bayi karını ekleyip 41 lira 43 kuruşa reyona koyduğu litrelik rakı vergiler nedeniyle 162 liraya tüketiciye ulaştırılıyordu. Şimdi yine aynı maliyetle reyondaki rakı 177 lira 24 kuruşa satılacak.
BİRAYA 62 KURUŞ ZAM
Yapılan vergi düzenlemesiyle biraya en az 62 kuruş zam gelecek. 9.5 liranın altında bira kalmayacak. Alkollü içkilerin ÖTV zammı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile alkollü içkilerden alınan maktu ÖTV tutarları tüm alkollü içkiler için yüzde 13.48 oranında artırıldı. Yeni kararla biradan alınan maktu ÖTV tutarı 1 lira 56 kuruştan 1 lira 77 kuruşa, şaraptan alınan ÖTV tutarı 7 lira 66 kuruştan 8 lira 70 kuruşa, köpüklü şaraplardan alınan Ö
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