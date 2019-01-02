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22:19 02 Ocak 2019
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    Nafi Güral

    NG Holding Kurucu Başkanı Güral: Londra'daki arsasını satsa borçlarını ödeyebilecek olanlar bile konkordato ilan ediyor

    © Fotoğraf : DHA
    Ekonomi
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    NG Holding Kurucu Başkanı Nafi Güral, artan konkordato ilanlarına "Konkordato modası var. Bunların 10'da 9'unu samimi bulmuyorum. Londra'daki arsasını satsa borçlarını ödeyebilecek durumda olanlar bile konkordato ilan ediyor" sözleriyle tepki gösterdi. Güral, yurtdışına sermaye kaçıranları "Bunlar vatana ihanet eden kesim" diye niteledi.

    Sabah'tan Feride Cem'e bir röportaj veren NG Holding Başkanı Güral, geçtiğimiz yıl yaşanan kurdaki dalgalanmayla ilgili, "57 yıldır çalışan biri olarak öyle şeyler gördüm ve yaşadım ki… Üretim için elektrik, ürettiğimiz malları taşımak için kamyonlar mazot bulamıyordu. O kadar çok damdan düştük ki bunlar vızıltı geliyor" dedi.

    TBMM
    © AA / Murat Kula
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    Şirketlerinde 'kriz' kelimesinin kullanılmasının yasak olduğunu söyleyen Güral, "Şu ortamda insanımız harcama yapmıyor, parasını bekletiyor. Bu da piyasada hareketsizlik yaratıyor" diye konuştu.

    Güral, artan konkordato ilanlarıyla ilgili şu yorumda bulundu:

    "Son dönemde bu moda oldu. Bunların 10'da 9'unun samimi olmadığını düşünüyorum. Çünkü benim tanıdığım kişiler var bunların içerisinde. Bu itibar zedeleyen bir şey. Yarın bu şirketi çocuklarınıza bırakacaksınız. Bir gün bile kredimizin ertelenmesini, yeniden yapılanmasını istemedik."

    'BUNLAR VATANA İHANET EDEN KESİM'

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    © AA / Kayhan Özer
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    Yurtdışına sermaye çıkışının tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu söyleyen Güral, şöyle devam etti:

    "Bir kişi yatırım için parasını götürüp üretim yapıyorsa ben bunu desteklerim. Ancak nakit para götürenler ve parasını orada muhafaza edenler, ev ve işyeri alarak bunu kiraya verenlere sempatiyle bakmıyorum. Ne alacaklarsa burada alsınlar. Yurtdışında 1+1 daremiz bile yok. Eğer onlar üzerinde bir hakkım varsa, hakkımı helal etmiyorum."

    Yurtdışına sermaye kaçıranlara "Bunlar vatana ihanet eden kesim" diyerek yüklenen Güral, "Benim yurtdışında 1 liram yok. Varımı yoğumu ülkeme yatırdım" dedi.

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    Etiketler:
    konkordato, NG Holding, Nafi Güral, Türkiye
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