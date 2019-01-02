Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 2019'da 5.6 milyar liralık destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019'da sanayici, girişimci ve araştırmacılara bütüncül bir modelle 5 koldan destek sağlayacak.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle yeniden yapılandırılan Bakanlık, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri ile birlikte toplamda 5,6 milyar lira destek verecek.
Varank, yeni dönemde yatırım teşvikleri, kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerinin Bakanlık bünyesine katıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:
— Böylelikle sunduğumuz tüm destekleri daha bütüncül ele alabiliyoruz. Üretim öncülüğünde büyümek için tüm birimlerimizle sahada daha fazla ve aktif rol alıyor, varsa sorunları yerinde tespit ediyoruz. İlgili kuruluşlarımızla birlikte Bakanlığımızın 2019 yılı destek bütçesi ödeneği 5 milyar 600 milyon liradır. Ülkemize hayırlı olsun."
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2019'da destek bütçesi ödeneği 2 milyar 447 milyon 661 bin lira olarak belirlendi.
TÜBİTAK DESTEKLERİ İÇİN 1.3 MİLYAR TL ÖDENEK
TÜBİTAK bünyesinde verilen destekler için 2019'da 1 milyar 263 milyon 792 bin lira ödenek öngörülüyor.
Bu yıl söz konusu destek bütçesinin ana başlıklarını Türkiye Araştırma Alanı programları, Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Programı, Sanayi Ar-Ge Destek Programı, Bilim ve Teknoloji Farkındalığını Artırma Programı, Akademik ve Uygulamalı Ar-Ge Destek Programı, Savunma ve Uzay Ar-Ge Destek Programı, Kamu Ar-Ge Destek Programı, UİDB AB Proje Ödül Destek Programı oluşturuyor. Bu programlar için toplam 1 milyar 63 milyon 195 bin lira ayrıldı.
Bilim İnsanı Destek Programları bursları 177 milyon 680 bin lira, Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvikleri 21 milyon 172 bin lira, ARDEB Proje Performans Ödülü olarak 1 milyon 745 bin lira destek bütçesini kullandırılacak.
KOSGEB'TEN 1.9 MİLYARLIK DESTEK
KOSGEB tarafından 2019'da KOBİ'lere 1 milyar 892 milyon lira destek sağlanacak. Bu yıl için tahsis edilen destek bütçesi, başta Stratejik Ürün, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım, KOBİ Gelişim ve Girişimciliği Geliştirme Destek Programları olmak üzere diğer destek programları kapsamında ağırlıklı olarak proje odaklı destekler aracılığıyla KOBİ ve girişimcilere aktarılacak.
KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE KALKINMA İDARELERİ
Kalkınma ajanslarına 2019 için tahsis edilen bütçe payı ise yaklaşık 400 milyon lira olarak belirlendi. Bu bütçeyle il düzeyinde faaliyet gösteren yatırım destek ofisleri, yatırımcılara yerinde danışmanlık hizmeti sağlayacak.
Bu yıl GAP, DAP, DOKAP ve KOP bölge kalkınma idaresi başkanlıklarına toplam 320 milyon lira kaynak aktarılacak. Görece az gelişmiş bölgelere yönelik uygulanan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı'na bugüne kadar yaklaşık 427 milyon lira kaynak kullandırıldı. Programın 2019 bütçesi de yaklaşık 110 milyon lira olacak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)