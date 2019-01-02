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22:19 02 Ocak 2019
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    Aynes Gıda AŞ

    Kayyum itirazı kabul edildi, Aynes yeniden TMSF'ye devredildi

    © AA /
    Ekonomi
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    Daha önce TMSF'nin yönetiminde olan Aynes’e mahkemenin dışardan kayyum atamasına itiraz edildi. İtiraz kabul edildi ve yönetim tekrar TMSF'ye geçti.

    Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Aynes Gıda AŞ'nin yönetimini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devretti.

    Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında dava açılan sanıklardan Aynes Gıda AŞ'nin eski yöneticisi N.S'nin başvurusuyla geçen ay kayyumluk kararı kaldırılan şirketin Gürcistan'daki bağlantılı Aynes GEO Ltd. Şti'nin 284 bin lirayı örgüt üyesine aktarmak istenmesinin tespit edilmesi üzerine yeniden kayyum atanması talebinde bulundu.

    Rusya'nın tarım ürünleri denetleme servisi Rosselhoznadzor
    © Sputnik / Igor Zarembo
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    FETÖ'ye finans sağladığı gerekçesiyle KHK ile TMSF'ye devredilerek kayyum atanan Aynes gıda, başvuru nedeniyle 10 Aralık 2018'de kayyumluk kararı kaldırıldı. Duruşma savcısı 15.12.2018'de karara itiraz etti ancak mahkeme CMK'nın 267/1 maddesini gerekçe göstererek reddetti.

    Denizli Cumhuriyet Başsavcısı, söz konusu şirketin, Gürcistan'daki bağlantılı Aynes GEO Ltd.Şti'nin 284 bin lirayı örgüt üyesi olduğu belirtilen bir kişiye aktarmak istendiğini belirleyip kayyum atanmasını istemesinin ardından Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Aralık 2018'de CMK'un 133. maddesine göre tekrar kayyum atanmasına ve kayyum olarak TMSF'nin tayinine karar verdi.

    Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında dava açılan ve yargılamaları Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden 21 sanık arasında bulunan Aynes şirketinin eski yöneticisi N.S, Aynes ile Okyanus Yatırım İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ üzerindeki kayyum kararının kaldırılması için mahkemeye başvurmuş, mahkeme 10 Aralık'ta Aynes Gıda AŞ üzerindeki kayyum kararının kaldırılması talebini kabul etmiş ve diğer şirketle ilgili başvuruyu reddetmişti.

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    Etiketler:
    kayyum, Aynes Gıda AŞ, FETÖ, TMSF, Gürcistan, Türkiye
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