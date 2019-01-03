Yeni Şafak tepkili: Hangi nedenle zam yapıyorsunuz?

Osmangazi Köprüsü'nün 2019 geçiş ücretlerine fahiş oranda zam yapıldı. Osmangazi Köprüsü'nde geçen yıl 71,75 TL olan otomobil geçiş ücreti, dün sabah itibariyle 103,05 TL'ye çıktı. Yeni Şafak'ta 'Hangi nedenle zam yapıyorsunuz?' başlığıyla yer alan haberde "Duyurulan yeni rakam, otomobil geçiş ücretinin yüzde 43,62 arttığını gösteriyor. Bu artış oranı, spekülatif saldırı sonucu 2018'de TL karşısında yüzde 39,5 değer kazanan dolarındaki artışı bile sollaması dikkat çekti" dendi.
Yeni Şafak'ın haberi şöyle devam etti:
BU RAKAMLAR SÜRÜCÜLERİ İDO'YA YÖNLENDİRİR
Yap- İşlet-Devret modeliyle inşa edildiği için Otoyol AŞ tarafından işletilen Osmangazi Köprüsü araç geçiş ücretlerine yapılan fahiş zammın sürücüleri; İDO'ya yönlendirdiği ifade ediliyor. İDO Topçular-Eskihisar arası arabalı vapur ücreti ise 1.sınıf araçlar yani otomobillerde tek yön 55 TL'ye sağlıyor. Bu durumda Osmangazi Küprüsü'nün geçişi İDO geçişinin iki katını aşıyor.
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