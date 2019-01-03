Yeni Şafak tepkili: Hangi nedenle zam yapıyorsunuz?

Yeni Şafak'ın 'Hangi nedenle zam yapıyorsunuz?' başlıklı haberinde "Osmangazi Köprüsü ve bağlantı otoyol geçiş ücretlerine fahiş oranlarda zam yapıldı. Dolar geçen yıl yüzde 39.5 değerlenmesine karşın köprünün geçiş zammın artış oranı yüzde 43,6 oldu. Bu aşırı zammın, sürücüleri İDO’ya yönlendireceği ifade ediliyor" dendi.

Osmangazi Köprüsü'nün 2019 geçiş ücretlerine fahiş oranda zam yapıldı. Osmangazi Köprüsü'nde geçen yıl 71,75 TL olan otomobil geçiş ücreti, dün sabah itibariyle 103,05 TL'ye çıktı. Yeni Şafak'ta 'Hangi nedenle zam yapıyorsunuz?' başlığıyla yer alan haberde "Duyurulan yeni rakam, otomobil geçiş ücretinin yüzde 43,62 arttığını gösteriyor. Bu artış oranı, spekülatif saldırı sonucu 2018'de TL karşısında yüzde 39,5 değer kazanan dolarındaki artışı bile sollaması dikkat çekti" dendi.

© AFP 2018 / Arşiv Osmangazi Köprüsü geçiş ücretine zam

Osmangazi Köprüsü'nün devamı niteliğindeki Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyol geçiş ücretleri de zamlandı. Daha önce 5,5 TL olan Altınova- Orhangazi arası 11,5 TL, 7,40 TL olan Gemlik- Bursa arası 15,65 TL'ye yükseltildi. Gebze- Orhangazi arası otoyolun geçiş ücreti yüzde 109 artarken, Altınova-Orhangazi arası geçiş ücreti ise yüzde 111,48 oranında yükseltilmesi dikkat çekti. Otoyol geçiş ücretlerine konulan zam oranları doların geçen yılki değer kazancının yaklaşık üç katı oldu.

Yeni Şafak'ın haberi şöyle devam etti:

BU RAKAMLAR SÜRÜCÜLERİ İDO'YA YÖNLENDİRİR



Yap- İşlet-Devret modeliyle inşa edildiği için Otoyol AŞ tarafından işletilen Osmangazi Köprüsü araç geçiş ücretlerine yapılan fahiş zammın sürücüleri; İDO'ya yönlendirdiği ifade ediliyor. İDO Topçular-Eskihisar arası arabalı vapur ücreti ise 1.sınıf araçlar yani otomobillerde tek yön 55 TL'ye sağlıyor. Bu durumda Osmangazi Küprüsü'nün geçişi İDO geçişinin iki katını aşıyor.