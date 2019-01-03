Gece saatlerinde 5.88'i gören dolar/TL'de son durum

Gece yarısından sonra 5.88'i gören Dolar/TL bu sabah 5.46 seviyelerinde hareket ediyor. Küresel ekonominin yavaşladığı endişelerini piyasaları endişelendiren en önemli nedenlerin başında gösteriliyor. Piyasalar bugün saat 10:00'da açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor.

Dolar, gece yarısından sonra sığ piyasada sert bir yükselişle 5.88 seviyelerini gördü. Japonya piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu hacimsiz piyasada saat 02.00 sularında 5.8788'i test eden kur daha sonra 5.52 TL seviyelerinde dengelendi. Dolar/TL kur bu sabah 5.46 seviyelerinde hareket ediyor.

© REUTERS / Marcos Brindicci Akbank, düşük kurdan dolar sattı

Japon Yeni'nin dün hatalı işlemlerle dolar karşısında yüzde 3.7 düşüşle 105'in altını gördüğü ileri sürüldü. TL'nin dolar karşısında yüzde 9 düşüşle 5.88'i test etmesinin nedeninin de Asya piyasalarındaki hatalı işlemler olduğu iddia edildi.

YENİ YILA 5.30 SEVİYELERİNDEN BAŞLAMIŞTI

Dolar/TL dün yeni yılın ilk işlem gününe 5.30 seviyelerinde başlamış, kur küresel piyasalarda artan küresel büyüme endişelerine paralel 5.3990'ı test etmişti.

KÜRESEL BÜYÜME ENDİŞELERİ ARTTI

Dolar/TL'de bu yükselişin, uluslararası piyasalarda görülen volatiliteden dolayı riskten kaçış ve Asya'daki hacimsiz işlemlerde algoritmaların tetiklenmesi olarak gösteriliyor. Küresel ekonominin yavaşladığı endişelerini canlı tutan Çin imalat PMI verisinin ardından yen gibi güvenli liman kabul edilen para birimleri dolar karşısında değer kazandı. ABD'de bazı devlet hizmetlerine ödenek bulunamaması ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımlarına tahmin edilenden önce ara vereceği beklentisi de yatırımcıların temkinli olmasına neden oluyor. Öte yandan jeopolitik gelişmeler, Suriye'de devam eden belirsizlikler, ABD-Türkiye ilişkileri ise piyasalarda yakından izlenmeye devam ediliyor.