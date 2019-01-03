Fatih Altaylı'dan zam tepkisi: Kendimi bu kadar keriz hissettiğim başka bir olay hayatımda yaşamadım

Fatih Altaylı, "Suriyeliler mi, Suriyelileştirme mi" başlığıyla yayımlanan yazısında "Dün yılbaşında aile büyükleriyle birlikte olmak için gittiğim Ayvalık'tan döndüm. Maalesef dönüş yolunda Osmangazi Köprüsü'nü kullandım. Yemin ediyorum, ayıptır, günahtır" ifadesini kullandı.
— Enflasyonla mücadele, söz konusu bu yap işlet yollar ve köprüler olduğu zaman belli ki geçerli değil. Üstelik 'kazık' duble. Kullandığım araç, 20 santim daha uzun olduğu için, 2. Sınıf araç tarifesi uygulandı. Bu da dünyanın başka bir yerinde gördüğüm bir şey değil. Ve işin acı tarafı o yoldan geçsek de geçmesek de sanki geçmişiz gibi devlet bu 'insafsız' fiyattan buraya garantili bir geçiş ücretini zaten ödüyor. Kendimi bu kadar 'keriz' hissettiğim başka bir olay hayatımda yaşamadım.
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