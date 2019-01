Apple 20 yıldır ilk kez satış tahminini düşürdü

Şirket, 29 Aralık'ta sona eren çeyrek dönemde yaklaşık 84 milyar dolarlık satış beklediklerini belirtti.

© REUTERS / Aly Song Apple son 10 yılın en büyük krizini yaşıyor

Apple bir yıl önceki ilk mali çeyrek dönemde 88.3 milyar dolar satış yapmıştı. Önceki tahmini ise 89 milyar ile 93 milyar dolar aralığındaydı.

Böylelikle, yeni tahmin, Apple'ın CEO'su Tim Cook'un 2011'de göreve getirilmesinden bu yana ilk kez tatil dönemini içeren çeyrekte yavaşlama rapor edeceği anlamına geliyor.

APPLE HİSSELERİ YÜZDE 8.18 DÜŞTÜ

Apple, düşük tahmin oranının nedenini 'Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı' ve 'Çin piyasalarının küçülmesi' olarak gösterdi.

Cook açıklamasında "Özellikle Çin 'deki ekonomik yavaşlamanın büyüklüğünü öngöremedik" dedi ve iPhone, Mac ve iPad modellerindeki satışın büyük oranda azaldığını söyledi.

Cook'un yaptığı bu açıklama, Apple hisselerinin açılış öncesi işlemlerde yüzde 8.18 düşmesine neden oldu. Bu düşüş 50 milyar dolarlık bir kayba işaret ediyor.

© REUTERS / Çin çok sayıda Apple modelinin satışını yasakladı

Satış tahmininin düşürülmesi, Eylül ayında piyasaya sürülen son iPhone modellerinin satışının iyi gitmediğine ilişkin işaretlerden sonra gerçekleşti.

Özellikle iPhone'un şirketin gelirlerinin üçte ikisini sağladığı biliniyor.

Ancak analistler Apple'daki düşüsün tek sebebinin Çin ekonomisi olmadığı görüşünde. Zira, yapılan araştırmalar son yıllarda tanıtılan iPhone modelleri yüksek fiyatla piyasa çıktığı için kullanıcıların daha ucuz fiyat etiketi taşıyan eski model iPhone'ları aldığını ortaya koyuyor.

ÇİN SATIŞI YASAKLAMIŞTI

© AP Photo / Ng Han Guan Apple, iPhone'un Çin'de yasaklanmasına sebep olan özelliği kaldırdı

Merkezi ABD'de bulunan teknoloji firması Qualcomm'dan yapılan açıklamada, Çin'deki Fuzhou mahkemesinin kararıyla Apple'ın birçok modelinin satışının yasaklandığını duyurmuştu.

Açıklamada, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinin satışının yasaklandığı kaydedilmişti.

Yasağın nedeni ise söz konusu iPhone modellerinde kullanılan 2 patentin Qualcomm'a ait olmasıydı.

Bunun üzerine Apple'ın Qualcomm ile telif davası konusu olan ve özelliğini güncelleme ile yok ettiği öne sürülmüştü.