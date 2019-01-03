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19:19 03 Ocak 2019
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    Enflasyon - pazar

    Enflasyon düşerken gıda fiyatları neden arttı?

    © AP Photo / Mücahid Yapıcı
    Ekonomi
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    Hem aylık hem de yıllık bazda gıda fiyatlarındaki artış enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Gıda fiyatlarındaki artışın temel nedenleri; artan yüksek girdi fiyatları, iklim değişikliği ve buna bağlı olarak tarımsal üretimin azalması olarak gösterildi.

    Türkiye İstatistik Kurumu, tüketici ve üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre, aralıkta tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.40 düştü. Yıllık enflasyon yüzde 20.30 oldu. Üretici fiyat endeksi ise aralık ayında yüzde 2.22 düşüş kaydederken, yıllık bazda yüzde 33.64 arttı.

    Para - TL
    © AFP 2018 / Yasin Akgül
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    Aralık ayında enflasyon gerilerken en yüksek artış gıda ve alkolsüz içkiler grubunda gerçekleşti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.08 artış oldu.

    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, hem aylık hem de yıllık bazda gıda fiyatlarındaki artış enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Yıllık gıda enflasyonu yüzde 25.11 oldu.

    Gıda fiyatlarındaki artışın temel nedenlerinden birisi artan yüksek girdi fiyatları, iklim değişikliği ve buna bağlı olarak tarımsal üretimin azalması.

    ÜRETİM AZALDI, TARIM ÜRÜNLERİ ZAMLANDI

    Tarla, işçi, tarım
    © AA /
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    Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçen hafta açıkladığı '2018 Bitkisel Üretim' verileri üretimin azaldığını gösterdi.

    Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 bitkisel üretim verilerine göre 2018 yılında önceki yıla göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 5.8, sebzelerde yüzde 2.6 azalırken, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise yüzde 0.8 oranında artış gerçekleşti.

    Üretimdeki düşüşün yanı sıra özellikle yılın ikinci yarısında dövizdeki artışa bağlı olarak ihracatın cazip hale gelmesi gıda fiyatlarının artışında bir başka faktör olarak öne çıktı.

    ZAM ŞİMPİYONLARININ İLK 6'SI TARIM ÜRÜNÜ

    Aralık ayında fiyatı en çok artan ürünler sıralamasında ilk 6'da tarım ürünleri var. İlk sırada yer alan patlıcanda aylık fiyat artışı yüzde 36.82 olurken diğer ürünlerdeki artış sırasıyla şöyle; salatalık yüzde 32.97, kabak yüzde 29.38, sivri biber yüzde 26.67, yeşil soğan yüzde 20.88 ve kuru soğan yüzde 16.40 oranında arttı. Patateste fiyat artışı yüzde 9.36 oldu.

    yeşil soğan
    © Fotoğraf : Youtube
    Aralıkta en fazla yeşil soğanın fiyatı arttı
    Aralık ayında fiyatı en çok düşen ürünler arasında portakal yüzde 17.64 düşüşle ilk sırada, yüzde 12.80 düşüşle domates ikinci sırada yer aldı. Limon fiyatı da yüzde 5.75 düştü.

    Fiyatı artan tarım ürünlerine bakıldığında patlıcan, salatalık, biber, kabak hemen hepsi yaz sebzesi. Fiyatı en çok düşen portakalda ise Akdeniz sineği nedeniyle ihracatta yaşanan sorunların etkili olduğu söylenebilir. Domateste, tarla üretiminin sona ermesi ve sera üretiminin devreye girmediği geçiş döneminden sonra aralıkta sera domatesinin piyasaya arzı yoğun arz fiyat düşüşünde etkili oldu.

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    Etiketler:
    zam, gıda, Enflasyon, TÜİK, Türkiye
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