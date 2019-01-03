Adil kullanım kotasını kaldıran Kablonet, AST'ye geçti: İnternet hızı saat 19:00- 24:00 arasında düşecek

Turkcell Superonline ve Türk Telekom’un ardından Türksat Kablonet’in de limitsiz internet tarifeleri belli oldu. Kablonet, limitsiz paketlerde günün saatine göre hızın düşürüldüğü Akıllı Sınırsız Tarife’ye (AST) geçti. Sınırsız tarifelerde ise 100 Mbps için aylık fiyatını tam 499.99 TL olarak duyurdu.

Türkiye'de 1 Ocak'tan itibaren kaldırılan Adil Kullanım Kotası (AKK) uygulaması sonrası Türksat Kablonet de yeni internet tarifelerini duyurdu. 'Sınırsız' ve 'kotalı' kategorileri altında yeni paketlerini açıklayan Kablonet'te hızı 16 Mbps ve 100 Mbps arasında değişen kotalı tarifelerin aylık fiyatları da 23.99 TL'den başlayıp, 199.99 TL'ye kadar çıkıyor.

© REUTERS / Murad Sezer Turkcell Superonline kotasız internet tarifelerini açıkladı

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nu (BTK) yaptığı yasal düzenleme kapsamında AKK (diğer adıyla AKN, Adil Kullanım Noktası) uygulamasına son veren Kablonet, limitsiz internet paketlerine saate göre değişen hızları sunduğu Akıllı Sınırsız Tarifeler'i (AST) de ekledi.

AKŞAM HIZI DÜŞÜRÜYOR

Kablonet'in AST seçeneklerinde abonelere sunulan indirme (download) hızları, akşam 19:00 — 24:00 saatleri arasında düşürülüyor. Örneğin 16 Mbps hız sunulan AST paketinin hızı, saat 19:00-24:00 arasında 5 Mbps'ye kadar indiriliyor. 100 Mbps'lik AST'li pakette ise hız akşam saatlerinde 25 Mbps'ye çekiliyor.

Kablonet'in 4 farklı AST paketinin aylık fiyatları ise 69.99 TL ile 299.99 TL arasında değişiyor. Kablonet, internet hızlarının günün saatine göre değişmesini istemeyen abonelere ise 16 Mbps ile 100 Mbps arasında değişen 5 farklı sınırsız tarife uyguluyor.

SINIRSIZDA FİYAT 499.99 TL

Ancak aylık 99.99 TL'den başlayan bu paketlerin fiyatları, 100 Mbps'ye kadar hız isteyenler için 499.99 TL'ye kadar fırlıyor. Türk Telekom ve Turkcell Superonline'ın ardından limitsiz tarifelerini duyuran Kablonet'in açıkladığı bu fiyat, 100 Mbps hız için şu ana kadar açıklanan en yüksek fiyat olarak da dikkat çekiyor.

© Fotoğraf : Twitter Türk Telekom, internet paylaşımıyla ilgili kararını açıkladı

Geçen hafta limitsiz tarifelerini duyuran Turkcell Superonline'da 100 Mbps'lik hız için açıklaanan fiyat 199.99 TL iken, yine geçen hafta paketlerinde revizyona giden Türk Telekom'da ise bu fiyat 229 TL seviyesindeydi.

GB BAŞINA EK 50 KURUŞ

BTK'nın 2018 yılı 3. çeyrek verilerine göre Türkiye'de 881 bin kablo internet abonesinin bulunduğunu da belirtelim. Kablonet, kotalı tarifelerinde ise "kotalı" ve "duran kotalı" olmak üzere iki seçenek sunuyor.

Kotalı tarifelerde aylık kotaya ulaşıldığında, GB başına 0.50 TL'lik ücretlendirme yapılırken, duran kotalı tarifelerde ise belirlenen kotaya ulaşılınca internet hizmeti durduruluyor.