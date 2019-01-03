Adil kullanım kotasını kaldıran Kablonet, AST'ye geçti: İnternet hızı saat 19:00- 24:00 arasında düşecek

Türkiye'de 1 Ocak'tan itibaren kaldırılan Adil Kullanım Kotası (AKK) uygulaması sonrası Türksat Kablonet de yeni internet tarifelerini duyurdu. 'Sınırsız' ve 'kotalı' kategorileri altında yeni paketlerini açıklayan Kablonet'te hızı 16 Mbps ve 100 Mbps arasında değişen kotalı tarifelerin aylık fiyatları da 23.99 TL'den başlayıp, 199.99 TL'ye kadar çıkıyor.
AKŞAM HIZI DÜŞÜRÜYOR
Kablonet'in AST seçeneklerinde abonelere sunulan indirme (download) hızları, akşam 19:00 — 24:00 saatleri arasında düşürülüyor. Örneğin 16 Mbps hız sunulan AST paketinin hızı, saat 19:00-24:00 arasında 5 Mbps'ye kadar indiriliyor. 100 Mbps'lik AST'li pakette ise hız akşam saatlerinde 25 Mbps'ye çekiliyor.
Kablonet'in 4 farklı AST paketinin aylık fiyatları ise 69.99 TL ile 299.99 TL arasında değişiyor. Kablonet, internet hızlarının günün saatine göre değişmesini istemeyen abonelere ise 16 Mbps ile 100 Mbps arasında değişen 5 farklı sınırsız tarife uyguluyor.
SINIRSIZDA FİYAT 499.99 TL
Ancak aylık 99.99 TL'den başlayan bu paketlerin fiyatları, 100 Mbps'ye kadar hız isteyenler için 499.99 TL'ye kadar fırlıyor. Türk Telekom ve Turkcell Superonline'ın ardından limitsiz tarifelerini duyuran Kablonet'in açıkladığı bu fiyat, 100 Mbps hız için şu ana kadar açıklanan en yüksek fiyat olarak da dikkat çekiyor.
GB BAŞINA EK 50 KURUŞ
BTK'nın 2018 yılı 3. çeyrek verilerine göre Türkiye'de 881 bin kablo internet abonesinin bulunduğunu da belirtelim. Kablonet, kotalı tarifelerinde ise "kotalı" ve "duran kotalı" olmak üzere iki seçenek sunuyor.
Kotalı tarifelerde aylık kotaya ulaşıldığında, GB başına 0.50 TL'lik ücretlendirme yapılırken, duran kotalı tarifelerde ise belirlenen kotaya ulaşılınca internet hizmeti durduruluyor.
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