Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Ağaoğlu: Poşet parçalanıp bal dökülürse tazminat isteyin

Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu, ücrete tabi olan poşette standardın yeterince açık olarak belirlenmediğini, tüketicilerin itirazlarında haklı olduğunu söyledi. Ağaoğlu, poşete koyduğu ürünleri zarar gören tüketicinin zararını satıcıdan isteyebileceği gibi, maddi ve manevi tazminat başvurusunda bulunabileceğini ifade etti.

Plastik poşet 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli oldu. Bu tarihten itibaren iş yerlerinde ücretsiz poşet vermek yasak. Şarküteri, unlu mamuller ve sebze-meyve reyonları dışındaki bütün poşetler ücretli satılmak zorunda.

Türkiye gazetesinden Canan Eraslan'ın haberine göre, ilk günden itibaren marketlere gidip ücretli poşetle karşılaşan vatandaşlar kasiyerler ve mağaza yöneticileriyle tartıştı, sonra poşete para vermemek için kendi çözümünü buldu.

Son 3 gündür sosyal medyanın en çok konuşulan konularından olan poşetin kullanımı yüzde 70 oranında düşerken, pazar arabasıyla markete gidenlerin yanı sıra el arabasıyla gidip gülümseten görüntü verenler de oldu.

Bütün bunların yanı sıra en çok tartışılan konulardan biri de poşetin ebat ve kalitesi üzerinden sürdü. Bir vatandaş hediye paketi yaptırıp poşet almaktan kurtulurken, bir diğeri "2 kilodan fazla bir şey koyarsam bu poşet yırtılır" dedi.

'SINIRLAR NET BELİRLENMELİ, HANGİ EBAT 25 KURUŞ? KALİTE NEYE GÖRE BELİRLENECEK?'

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu, ücrete tabi olan poşette standardın yeterince açık olarak belirlenmediğini, tüketicilerin itirazlarında sonuna kadar haklı olduğunu ifade etti.

© AA / Yasin Aras Esnaf Odaları Birliği, bez çanta dağıttı: Artık kanunlar değişiyor

Ağaoğlu, sağlam olmayan poşete koyduğu ürünleri zarar gören tüketicinin, zararını satıcıdan isteyebileceği gibi maddi ve manevi tazminat da isteyebileceğini de söyledi.

6098 sayılı Borçlar Kanunu'nda ‘Ayıplı Mal' kapsamına giren eylemlerin belirlendiğini, satıcının kusur ve sorumluluğunun belirtildiğini hatırlatan Ağaoğlu, "Diyelim ki poşette reçel, bal gibi bir ürün var. Ya da yine bir plastik ambalaja konulmuş peynir. Poşet yırtılıp bu ürünler zarar görürse, hem onların zararını hem de manevi tazminat hakkı bulunur. Bu nedenle istismara açık bu konuda sınırlar net belirlenmeli. Hangi ebat 25 kuruş? Kalite neye göre belirlenecek? Bir eczane poşeti, kuruyemiş poşeti de 25 kuruş mu, bilmeliyiz" diye konuştu.