Osmangazi Köprüsü'nün işletmecisi: Zamları biz yapmıyoruz, köprü fiyatı dolarla belirleniyor

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti, yaklaşık yüzde 50'lik zamla 71.75 liradan 103.05 liraya yükseldi.
Sözcü'den Can Mumay'ın haberine göre, Esendal 2 Ocak 2018 tarihinde dolar kurunun 3.77 olduğunu ifade ederken 2 Ocak 2019 tarihi için geçerli dolar kuru olan 5.2810'u baz aldıklarını ve ortaya bu zammın çıktığını belirtti.
Esendal, "Bilindiği üzere, Yap-İşlet-Devret projeleri kapsamındaki köprü, otoyol ve tünel geçişlerinin fiyatlarının belirlenmesi, görevli şirketler ile bu projeleri ihale eden devlet kuruluşları arasında imzalanan sözleşmeler kapsamında belirlenmektedir. Bu büyüklükteki projelerin uzun vadeli finansmanı, ancak, uluslararası piyasalardan ve döviz cinsinden sağlandığı ve bu finansmanın temin maliyetleri dahil olmak üzere tümünün vadesi dahilinde geriye ödenmesi gerektiği için ücretlendirmenin de aynı döviz cinsi üzerinden yapılması zorunlu olmaktadır. Aksi taktirde, temin edilen finansmanın geriye ödenebilmesi mümkün değildir" diyerek kredi ödemelerine vurgu yaptı.
KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NASIL HESAPLANDI
Birleşmiş Milletler Tüketici Fiyat Endeksi ve dolar kuru hesabı ile köprünün fiyatının belirlendiğini anlatan Esendal, "2019 Yılı Osmangazi Köprüsü 1. Sınıf Araç Köprü Geçiş Ücreti = 71.75TL (2018 Yılı 1. Sınıf Araç Köprü Geçiş Ücreti) x 5.2810/3.7719 x 1.02564 = 103.03TL olarak hesaplanmıştır" dedi.
Esendal, Osmangazi Köprüsü ile yılda zaman yakıt ve emisyondan 600-650 milyon dolar arası tasarruf yapıldığını söyledi.
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