Osmangazi Köprüsü'nün işletmecisi: Zamları biz yapmıyoruz, köprü fiyatı dolarla belirleniyor

Osmangazi Köprüsü'nün işletmecisi Otoyol AŞ'nin Genel Nüdürü Bülent Esendal, Karayolları Genel Müdürlüğü ile sözleşme gereği kendilerinin ücret tarifesini değiştiremeyeceklerini ve zammın kur farkından kaynaklandığını söyledi. Esendal, bankalara borçlarının döviz cinsinden olduğunu söyledi.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti, yaklaşık yüzde 50'lik zamla 71.75 liradan 103.05 liraya yükseldi.

© AFP 2018 / Arşiv Osmangazi Köprüsü geçiş ücretine zam

Köprünün işletmecisi Otoyol AŞ'nin Genel Müdürü Esendal, bankalara dövizle borçlarının olduğunu, köprünün fiyatının dolarla belirlendiğini söyledi.

Sözcü'den Can Mumay'ın haberine göre, Esendal 2 Ocak 2018 tarihinde dolar kurunun 3.77 olduğunu ifade ederken 2 Ocak 2019 tarihi için geçerli dolar kuru olan 5.2810'u baz aldıklarını ve ortaya bu zammın çıktığını belirtti.

Esendal, "Bilindiği üzere, Yap-İşlet-Devret projeleri kapsamındaki köprü, otoyol ve tünel geçişlerinin fiyatlarının belirlenmesi, görevli şirketler ile bu projeleri ihale eden devlet kuruluşları arasında imzalanan sözleşmeler kapsamında belirlenmektedir. Bu büyüklükteki projelerin uzun vadeli finansmanı, ancak, uluslararası piyasalardan ve döviz cinsinden sağlandığı ve bu finansmanın temin maliyetleri dahil olmak üzere tümünün vadesi dahilinde geriye ödenmesi gerektiği için ücretlendirmenin de aynı döviz cinsi üzerinden yapılması zorunlu olmaktadır. Aksi taktirde, temin edilen finansmanın geriye ödenebilmesi mümkün değildir" diyerek kredi ödemelerine vurgu yaptı.

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NASIL HESAPLANDI

Otoyol AŞ'nin veya ortaklarının ücret belirlemesinde karayolları ile yapılan işletme sözleşmesi gereği bir dahli olmadığını anlatan Esendal, "Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğü ile işin yapımına ve işletilmesine yönelik olarak imzalanan sözleşme gereğince görevli şirketin ya da ortaklarının ücret belirlenmesine yönelik olarak herhangi bir müdahalesi de söz konusu değildir. İmzalanan bu sözleşmede yeni ücretin belirlenmesi için 2 Ocak günü için belirlenen T.C. Merkez Bankası ABD Doları döviz alış kurunun ve Birleşmiş Milletler Tüm Kentsel Tüketici Fiyatları Endeksinin kullanılması tanımlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Tüketici Fiyat Endeksi ve dolar kuru hesabı ile köprünün fiyatının belirlendiğini anlatan Esendal, "2019 Yılı Osmangazi Köprüsü 1. Sınıf Araç Köprü Geçiş Ücreti = 71.75TL (2018 Yılı 1. Sınıf Araç Köprü Geçiş Ücreti) x 5.2810/3.7719 x 1.02564 = 103.03TL olarak hesaplanmıştır" dedi.

Esendal, Osmangazi Köprüsü ile yılda zaman yakıt ve emisyondan 600-650 milyon dolar arası tasarruf yapıldığını söyledi.