Bakan Kurum: Plastik poşet kullanımı 4 günde yüzde 50 azaldı, derdimiz para değil

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kamuoyunda tartışmalara neden olan 'ücretli plastik poşet' uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, "4 günlük uygulama sonucunda plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 50 azaldı. Derdimiz para değil çevreye olan tahribatı en aza indirmek" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2019'dan önce yıllık 30-35 milyar adet plastik poşet tüketiyorduk. Hedefimiz kişi başına 440 olan plastik poşet kullanımını yakın zamanda yüzde 90 oranında azaltarak 2025'te 40'a düşürmek" diye konuştu.

Habertürk'ün aktardığına göre Kurum, şöyle devam etti:

— Bu kampanya çok önemli önemli. Bizim derdimiz plastik poşetlerden para almak değil. 25 kuruş alıyoruz 15 kuruşunu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bir kaynak olarak kullanılacak. Burdan bir gelirimiz söz konusu değil. Kampanya başladığından beri Sosyal medyamızda da videolar, gösterimler oluyor. Bizlerde tebessümle izliyoruz. El arabasıyla markete gidenler