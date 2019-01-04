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15:25 04 Ocak 2019
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    Apple

    Apple üç ayda 452 milyar dolar kaybetti

    © REUTERS / Murad Sezer
    Ekonomi
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    Dünya piyasaları son günlerde teknoloji devi Apple'ın düşüşünü konuşuyor. İşlem günü içindeki anlık rakamlar, Apple'ın değerinin üç ayda 452 milyar dolar azalışla 700 milyar dolar civarına indiğini gösterdi.

    Apple
    © REUTERS / Regis Duvignau
    Apple 20 yıldır ilk kez satış tahminini düşürdü
    Diken'in haberine göre, Apple'ın piyasa değerindeki düşüş, küresel piyasaları son dönemde sarsan etkilerin başında geliyor. Sarsıcı etkiden Borsa İstanbul da nasibini alıyor.

    Şirket 1 milyar 158 milyon dolar fiyata ulaştığı 3 Ekim'den bugüne kadar borsalarda yüzde 39 oranında değer kaybetti.

    İşlem günü içindeki anlık rakamlar, Apple'ın değerinin üç ayda 452 milyar dolar azalışla 700 milyar dolar civarına indiğini gösterdi.

    BEKLENDİĞİ GİBİ SATMIYOR

    Çin'de Apple Store
    © REUTERS /
    Çin çok sayıda Apple modelinin satışını yasakladı
    Düşüşün sebebi satış rakamlarının beklenenden çok daha düşük olması.

    Bir diğer neden de Çin ekonomisindeki zayıflama ki bu gelişme satışları düşürürken, maliyetleri artırabilir.

    Kayıp rakamı ABD'de 496 lider şirketi sıfırlardı

    CNBC televizyonunun kıyaslamasına göre, kaybı ifade eden 452 milyar dolar rakamı ABD'nin S&P 500 endeksinde yer alan 496 firmanın değerinden fazla.

    Endekste bu değerin üzerinde sadece dört şirket, Microsoft, Amazon, Alphabet and Berkshire Hathaway bulunuyor.

    Apple
    © REUTERS / Aly Song
    Apple son 10 yılın en büyük krizini yaşıyor
    TÜRKİYE İHRACATININ 2.5 KATI DEĞER KAYBI

    Türkiye için bir kıyaslama yapıldığında ise 452 milyar dolar, 2018 için rekor olarak açıklanan 168 milyar dolarlık yıllık ihracat rakamının 2.5 katını aşkın bir orana tekabül ediyor.

    Yani, kayıp rakamı tüm Türkiye'nin yıllık üretiminin yarısından fazla.

    Türkiye'nin en büyük şirketi Koç Holding'in değeri ise 33 milyar dolar.

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    Etiketler:
    piyasa değeri, Apple
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