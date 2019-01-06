Benzine kart komisyonu

PÜİS Samsun Şube Başkan Güler, akaryakıt piyasasının 2018 yılındaki durumu ve 2019 yılındaki beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu.
Güler, "2018 yılının akaryakıt açısından iyi geçtiğini söyleyemeyiz. Kredi kart komisyonlarının yükselmesinden dolayı bayi kar marjlarında düşüşler oldu. Asgari ücretin yükselmesi ve diğer giderlerin artmasıyla bayiler zor durumda kaldı. Kredi kartı komisyonlarının aşağıya inmesi ve faizlerin düşmesi lazım. Yoksa gelecekte kredi kartlarından komisyon almayı düşündük, hâlâ da düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
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