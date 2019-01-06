Benzine kart komisyonu

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası Samsun Şube Başkan Zafer Güler, akaryakıt bayilerinin bankalara yüzde 2.5 kredi kartı komisyonu ödediğini belirterek, "Kredi kartı komisyonlarının aşağıya inmesi ve faizlerin düşmesi lazım. Yoksa kredi kartlarından komisyon almayı düşünüyoruz" dedi.

PÜİS Samsun Şube Başkan Güler, akaryakıt piyasasının 2018 yılındaki durumu ve 2019 yılındaki beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Akaryakıt fiyatlarının yüksek olmasına rağmen kâr marjlarının düşük olduğunu ifade eden Güler, vatandaşların genellikle 50 liralık akaryakıt almayı tercih ettiklerini, depo fulleme olayının artık tarih olduğunu ifade etti.

Güler, "2018 yılının akaryakıt açısından iyi geçtiğini söyleyemeyiz. Kredi kart komisyonlarının yükselmesinden dolayı bayi kar marjlarında düşüşler oldu. Asgari ücretin yükselmesi ve diğer giderlerin artmasıyla bayiler zor durumda kaldı. Kredi kartı komisyonlarının aşağıya inmesi ve faizlerin düşmesi lazım. Yoksa gelecekte kredi kartlarından komisyon almayı düşündük, hâlâ da düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.