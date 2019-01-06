İddia: Zincirleme endekste yer almayan BİM ve A101 marketleri enflasyon sepetine dahil edildi

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) üst düzey bir yetkili, enflasyonu düşürmek için 'zincirleme endeks'te yer almayan BİM ve A101 marketlerinden ürünlerin enflasyon sepetine dahil edildiğini öne sürdü.

TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon rakamlarına göre, tüketici fiyatları bir ayda yüzde 0.40 düştü. Yıllık enflasyon ise yüzde 20.30'a geriledi.

Yeniçağ'dan Ahmet Takan'ın aktardığına göre , ismini vermek istemeyen TÜİK'den üst düzey bir bürokrat, enflasyonda yeterli düşüş görülmediği için 26 Aralık'ta gelen talimatla, fiyatı düşen veya çok tüketilen bazı ürünlerin fiyatlarının tekrar derlendiğini ve bu fiyatların dikkate alındığını iddia etti.

Yetkiliye göre bu şekilde enflasyonda yaklaşık yüzde 2 oranında düşüş sağlandı.

TÜİK yetkilisi BİM ve A101'le ilgili talimatın da kendilerine ekim ayında geldiğini öne sürdü. Yetkili, bu talimata göre, bazı ilçelerdeki BİM ve A101'lerden enflasyon sepetinde bulunan ürünlerin fiyatlarının toplandığını iddia etti.