Asgari ücretli yılın 128 günü vergiler için çalışacak

Başkent Üniversitesi'nden Dr. Ozan Bingöl, yeni vergilerle birlikte asgari ücretli bir vatandaşın temel harcamaları dolayısıyla yaklaşık 360 lira dolaylı vergi ödeyeceğini belirterek, "Yani doğrudan ve dolaylı vergiler ile birlikte bir ayda 897.50 lira vergi ödemiş olacaktır" dedi.

© REUTERS / Murad Sezer Çalışanlar 2019'dan itibaren yüzde 20 vergi ödeyecek

Cumhuriyet'ten Emre Deveci'ye konuşan Bingöl, asgari ücretlinin yılın 365 gününün 128 gününü vergiler ödemek için çalışması gerektiğine dikkat çekerek, gündelik hayatta kullanılan ürünlerde ne kadar vergi ödendiğini anlattı:

"Bu yıl brüt 2 bin 558 lira maaş alan asgari ücretlinin eline geçen net maaş tutarı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil 2.021 lira. Yani daha maaşını görmeden 537 lirası kaynağında vergi ve SGK primi olarak kesiliyor. Eline geçen net parayı fizik ve matematik kurallarına göre tasarruf etme imkânı bulunmayan asgari ücretli bir vatandaş temel harcamaları dolayısıyla yaklaşık 360 lira da dolaylı vergi ödeyecek. Yani doğrudan ve dolaylı vergiler ile birlikte bir ayda 897.50 lira vergi ödemiş olacaktır. Bu tutarın brüt maaşa oranı yaklaşık yüzde 35'dir. Yani bir asgari ücretli yılın 365 gününün 128 günü vergiler için çalışacak. Ayrıca AGİ'yi dikkate almazsak ki AGİ asgari ücretin bir unsuru değildir, işte o zaman vergilerin brüt maaşa oranı yaklaşık yüzde 40 oluyor."

'FATURA HER TÜRLÜ CEP YAKIYOR'

Bingöl, "Bugün gümrük girişi 1.000 TL olan bir cep telefonundan; 100 TL TRT payı (yüzde 10), 275 TL ÖTV yüzde 25), 248TL KDV yüzde 18) olmak üzere 623 TL vergi tahsil ediliyor. Satış fiyatı içerisinde yaklaşık vergi oranı yüzde 41. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının tarihsel sürecine baktığımızda olayı daha net anlayabiliriz. Bu cihazlarda harç tutarları; 2015 için 131.50 TL, 2016 için 138.80 TL, 2017 için 149.20 TL, 2018 için 170.70 TL, 2018 Kasım için 500 TL ve 2019 için 618.60 TL" diye konuştu.

© AA / Halil Sağırkaya Asgari ücret belli oldu: 2 bin 20 TL

Bingöl, "Faturaların hepsi tüketim bedeli mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Doğalgazı yaktığınızda KDV, ÖTV gibi üç adet, elektrik düğmesine bastığınızda KDV, TRT payı gibi dört adet, musluğu açtığınızda çevre temizlik, atık su gibi beş adet vergi ve harç var. Elektrik faturasındaki vergi oranı yaklaşık yüzde 20. Doğalgazda faturanın yüzde 17'si vergilerden oluşuyor.

2018'de gümrük girişi 100 bin TL olan 2.0 motor üstü bir otomobil için; TRT payı 400 TL, ÖTV 160.640 TL, KDV 46.987 TL, MTV 3.022 TL ödendi. Toplam vergi 211 bin 049TL. Satış fiyatı 311 bin 49 TL oluyor. Bu tabloya göre bir araba alan vatandaşa iki araba devlete gibi bir formül ortaya çıkıyor."