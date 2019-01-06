Osmangazi Köprüsü geçiş ücretinde indirim için çalışma başlatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın otomobiller için 103 liraya çıkan Osmangazi Köprüsü geçiş ücretini tepkiler üzerine geri çekmeye hazırlandığı belirtildi.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti yeni yılla birlikte yüzde 45'lik artışla 71 liradan 103 liraya yükseldi.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in aktardığına göre tepkilerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu'nun trafiğe açılan bölümlerinde geçiş ücretlerine yapılan zamların bir bölümünü geri çekmek üzere çalışma yürütüyor.

Geçiş ücretlerinde indirim için çalışma başlatıldığı, Osmangazi Köprüsü'nde otomobiller için geçiş ücretinin 103 liradan 90 liraya çekilmesinin gündemde olduğu kaydedildi.

Öte yandan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ücretlerine de zam yapılmıştı. Daha önce 5.5 lira olan Altınova-Orhangazi arası 11.5 liraya, 7 lira 40 kuruş olan Gemlik-Bursa kuzey gişeleri arası da yüzde 100'lük artışla 15 lira 65 kuruşa yükseltilmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu zamlara yönelik de bir çalışma başlattı. İndirim çalışmasının kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.