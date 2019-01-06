Osmangazi Köprüsü geçiş ücretinde indirim için çalışma başlatıldı

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti yeni yılla birlikte yüzde 45'lik artışla 71 liradan 103 liraya yükseldi.
Geçiş ücretlerinde indirim için çalışma başlatıldığı, Osmangazi Köprüsü'nde otomobiller için geçiş ücretinin 103 liradan 90 liraya çekilmesinin gündemde olduğu kaydedildi.
Öte yandan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ücretlerine de zam yapılmıştı. Daha önce 5.5 lira olan Altınova-Orhangazi arası 11.5 liraya, 7 lira 40 kuruş olan Gemlik-Bursa kuzey gişeleri arası da yüzde 100'lük artışla 15 lira 65 kuruşa yükseltilmişti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu zamlara yönelik de bir çalışma başlattı. İndirim çalışmasının kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)