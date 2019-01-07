Osmangazi Köprüsü geçiş ücretine indirim geliyor: 'Aradaki farkı şirkete Hazine ödeyecek'

Osmangazi Köprüsü'nde otomobil geçiş ücretinin 103.05 TL'ye çıkarılması kamuoyunda tepkilere neden oldu.
Sözcü yazarı Çiğdem Toker, "Milyar dolarlık ihaleye 5. erteleme" başlığıyla yayımlanan yazısında konuya ilişkin olarak "Şimdi —seçim yakın- indirim yapılacakmış. Sanki aradaki fark Hazine'den şirkete ödenmeyecek gibi" dedi.
"Oysa gerçek indirim, ancak Karayolları'nın Otoyol Yatırım A.Ş ile yaptığı YİD Sözleşmesi'nde değişiklikle mümkün" ifadesini kullanan Toker, şöyle devam etti:
— Pek çok okurumuz Osmangazi Köprüsü'nü kapsayan Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda bizlerin üstlendiği toplam yükümlülüğü soruyor. Hafta içi daha ayrıntılı bir analiz yapmak üzere, şimdilik iki veri paylaşalım. Nurol Özaltın-Makyol-Astaldi-Yüksel-Göçay Ortak Girişimi'nce kurulmuş Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.'ye iki tip garanti verildi: Biri Hazine'nin borç üstlenimi. Diğeri de KGM'nin gelir garantisi.
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