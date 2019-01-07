TÜSİAD Başkanı Bilecik'ten Merkez Bankası yorumu: Dileğimiz nakdin seçim için harcanmaması

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'a konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) olağanüstü genel kurul kararını değerlendirdi.

© REUTERS / Stoyan Nenov Merkez Bankası: Petrol, Türk Lirası ve zayıf talep enflasyonu etkiledi

Kararın rutin bir uygulama olmadığını belirten Bilecik, "Ana dileğimiz buradaki nakdin seçim için harcanmaması. Çünkü özellikle dış yatırımcının bu tür rutin olmayan uygulamalarla kafasını karıştırmamalıyız" ifadesini kullandı.

Bilecik, "Türkiye martta yerel seçimlere gidiyor. Seçim ekonomisi uygulanır mı? Bunun ne tür riskleri olur?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

— Seçim ekonomisine dair uygulamaları son birkaç yıldır görüyoruz. Kısa vadede fayda sağlamak için uzun vadede sorunlar yaratmamalıyız. Seçim ekonomisi olmaması gereken bir ekonomi. Yeni Ekonomi Programı'nın 2019 için hedeflediği önemli tasarruf politikaları var. Bunlarla çelişkili olacak politikalardan kaçınmamız lazım. Mali disiplin, Türkiye'nin en önemli çıpası. Asıl isteğimiz, iyi bir vergi reformu. Ekonomide aslolan verimlilik. Kısa vadeli tedbirler yerine artık uzun vadeli kalıcı politikalara odaklanılmasını arzu ediyoruz.