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13:34 07 Ocak 2019
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    Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Galatasaraylı oyuncu Henry Onyekuru (önde sağda), Fenerbahçeli oyuncu Michael Frey (solda) ile mücadele etti

    Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın hisseleri sert yükseldi

    © AA / Serhat Çağdaş
    Ekonomi
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    Spor kulüplerinin milyarlarca lirayı bulan borçlarının Ziraat Bankası önderliğindeki bir konsorsiyumla yapılandırılacağına dair gelişmeler Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor hisselerinin değerlerinde yükselişe neden oldu.

    Spor kulüplerinin borçlarının uzun vadeli yapılandırılacağı haberleriyle Borsa İstanbul'da işlem gören dört büyüklerin hisseleri haftaya hareketli başladı. Sabah seansıyla birlikte açılışta Beşiktaş hisseleri yüzde 9.5 ile spor kulüpleri arasında en çok yükselen hisse oldu. Galatasaray onu yüzde 9.09 ile takip ederken Fenerbahçe ve Trabzonspor hisseleri de sırasıyla yüzde 6.53 ve yüzde 5.37 artışta.

    futbol, süper lig, maç
    © AA /
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    BİST Spor endeksi 10:35 itibarıyla yüzde 5.2 artışla 28.275 puanda. Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, haftaya yaklaşık yüzde 0.70 değer kazancıyla 89,444 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 1.25, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7.99 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0.26 ile ticaret oldu.

    Cuma günü İstanbul'daki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde; TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın ve Süper Lig kulüp başkanları ile kulüplerin mali sorumlularının da katıldığı bir toplantı gerçekleştirilmişti. Gelen haberlere göre, çoğunluğu banka ve faktoring firmalara olan toplam 11 milyar lirayı bulan borç tek kalemde ödenerek, uygun bir faizle Ziraat Bankası liderliğindeki konsorsiyumda uzun vadeli olarak yapılandırılacak.

    Böylelikle kulüplerin nakit akışlarının rahatlatılması ve girdikleri finansal dar boğazdan kurtulmaları planlanıyor.

    TFF Mali İşler, Hukuk ve Lisanslamadan sorumlu Başkanvekili Hüsnü Güreli, çalışmanın başarısı için asıl yapılacak olan şeyin ise lisans talimatlarındaki değişiklik olduğunu belirtmişti. Buna göre, kulüplerin mali yapıları UEFA'nın FFP sistemine benzer kriterlerle denetlenecek ve sınırlamalar getirilecek.

    Kurallara uyulmadığı takdirde ise TFF devreye girerek kulüplere puan silme, lisans vermeme hatta küme düşürme gibi ağır cezalar uygulayabilecek.

    Etiketler:
    hisse, borç, para, Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Galatasaray, Ziraat Bankası, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Türkiye
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