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21:22 07 Ocak 2019
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    Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim

    Dünya Bankası Başkanı Kim, 1 Şubat'ta istifa edecek

    © REUTERS / Charles Platiau
    Ekonomi
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    Reuters'in haberine göre, Dünya Bankası'nın şu anki başkanı Jim Yong Kim, kuruluşun yönetim kuruluna 1 Şubat'ta görevinden istifa edeceğini bildirdi. Kim'in istifa kararı sonrasında bir açıklama yayınlayan Dünya Bankası, 1 Şubat tarihinden sonra Kristalina Georgieva'nın geçici süreyle başkanlık görevini üstleneceğini duyurdu.

    Dünya Bankası
    © Flickr / World Bank Photo Collection
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    Jim Yong Kim'in, Dünya Bankası  Yönetim Kurulu'nu 1 Şubat'ta istifa edeceği yönünde bilgilendirdiği aktarıldı.

    Görev süresi 2022 yılında dolacak olan Kim'in bu kararı almasının arkasında ne olduğu henüz bilinmiyor.

    Kendisine ait Twitter hesabından istifa kararını duyuran Kim yaptığı açıklamada, "1 Şubat'ta Dünya Bankası başkanlığı görevinden ayrılacağım. Dünya üzerinde yoksulluğu bitirme noktasına bizi yaklaştırmaya kendini adamış bu büyük kuruluşun çalışanlarına liderlik etmek hayal edebileceğimin ötesinde bir ayrıcalıktı" ifadelerine yer verdi.

    ​Kore doğumlu Amerikan vatandaşı Jim Yong Kim, 2012'den beri Dünya Bankası başkanlığı görevini sürdürüyor.

    DÜNYA BANKASI, İSTİFA KARARINI DOĞRULADI

    Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, Kristalina Georgieva'nın 1 Şubat tarihinden sonra geçici süreyle başkanlık görevini üstleneceği duyuruldu.

    Ötey yandan Dünya Bankası, Kim'in 1 Şubat tarihinde istifa etme kararını doğruladı. Dünya Bankası resmi twitter hesabından Kim'in istifası sonrasında bir açıklamada yayınladı. Açıklamada, "Mülteci krizi, iklim değişikliği ve salgın hastalıklar gibi en zorlayıcı görevlere çözüm getirmedeki liderliğiniz için teşekkür ederiz" denildi.

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    Etiketler:
    İstifa, Dünya Bankası, Jim Yong Kim, ABD
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