Dünya Bankası Başkanı Kim, 1 Şubat'ta istifa edecek

Reuters'in haberine göre, Dünya Bankası'nın şu anki başkanı Jim Yong Kim, kuruluşun yönetim kuruluna 1 Şubat'ta görevinden istifa edeceğini bildirdi. Kim'in istifa kararı sonrasında bir açıklama yayınlayan Dünya Bankası, 1 Şubat tarihinden sonra Kristalina Georgieva'nın geçici süreyle başkanlık görevini üstleneceğini duyurdu.

© Flickr / World Bank Photo Collection Dünya Bankası ile 200 milyon dolarlık anlaşma

Jim Yong Kim'in, Dünya Bankası Yönetim Kurulu'nu 1 Şubat'ta istifa edeceği yönünde bilgilendirdiği aktarıldı.

Görev süresi 2022 yılında dolacak olan Kim'in bu kararı almasının arkasında ne olduğu henüz bilinmiyor.

Kendisine ait Twitter hesabından istifa kararını duyuran Kim yaptığı açıklamada, "1 Şubat'ta Dünya Bankası başkanlığı görevinden ayrılacağım. Dünya üzerinde yoksulluğu bitirme noktasına bizi yaklaştırmaya kendini adamış bu büyük kuruluşun çalışanlarına liderlik etmek hayal edebileceğimin ötesinde bir ayrıcalıktı" ifadelerine yer verdi.

I will be stepping down as @worldbank Group president on February 1. It’s been the greatest privilege I could have ever imagined to lead the dedicated staff of this great institution to bring us closer to a world that is finally free of poverty. https://t.co/jWGoihu7tu — Jim Yong Kim (@JimYongKim) January 7, 2019

​Kore doğumlu Amerikan vatandaşı Jim Yong Kim, 2012'den beri Dünya Bankası başkanlığı görevini sürdürüyor.

DÜNYA BANKASI, İSTİFA KARARINI DOĞRULADI

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, Kristalina Georgieva'nın 1 Şubat tarihinden sonra geçici süreyle başkanlık görevini üstleneceği duyuruldu.

Ötey yandan Dünya Bankası, Kim'in 1 Şubat tarihinde istifa etme kararını doğruladı. Dünya Bankası resmi twitter hesabından Kim'in istifası sonrasında bir açıklamada yayınladı. Açıklamada, "Mülteci krizi, iklim değişikliği ve salgın hastalıklar gibi en zorlayıcı görevlere çözüm getirmedeki liderliğiniz için teşekkür ederiz" denildi.