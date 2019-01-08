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08:11 08 Ocak 2019
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    Doğalgaz sayacı

    'BOTAŞ, fiyat hesabını dış hava sıcaklığı 15 derece olacak şekilde ayarladı, indirim beklentiyi karşılamadı'

    © AA /
    Ekonomi
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    BOTAŞ'ın fiyat hesabını dış hava sıcaklığı 15 derece olacak şekilde ayarladığı, sıcaklıkların düşmesiyle doğalgaza yapılan indirimin beklentiyi karşılamadığı ileri sürüldü.

    Sözcü'den Erdoğan Süzer'in iddiasına göre, doğalgazda yüzde 10 diye açıklanan indirim, tüketicinin cebine yüzde 6 ile 8.4 civarında yansıdı. 

    Haberde, gazete ekibinin doğalgaz yüklemesi yaptıran çok sayıda vatandaşın bilgi fişleri üzerinden hesaplama yaptığı bildirildi.

    Ankara'da bir binada doğalgaz patlaması: 5 yaralı
    © AA / Ali Balıkçı
    Ankara'da bir binada doğalgaz patlaması: 5 yaralı
    Buna göre, ortaya, hiçbir abonede yüzde 10'luk indirimin gerçekleşmediği sonucu çıktı. 

    Haber, şöyle devam etti:

    — İndirim olup olmadığını anlayabilmek için aralık ayında aynı paraya aldıkları gaz miktarını gösteren bilgi fişlerini de yanında getiren tüketiciler indirimi göremeyince şoke oldu. Kendi kartlarının yanı sıra komşularının ya da çocuklarının kartlarına da aynı miktardaki para karşılığı gaz dolumu yaptıran bir çok tüketici de birbirinden farklı ‘birim fiyatlarla' karşılaştı. Sözcü'nün yaptığı araştırmaya göre, vatandaşı üzen bu durum, iki nedenden kaynaklanıyor. Birincisi BOTAŞ indirimi ÖTV fiyatı üzerinden yaptı. Bu nedenle yüzde 10'luk indirim dağıtım şirketlerinin fiyatında yüzde 10 yerine yüzde 9.7 civarında yansıdı.

    Doğalgaz boru hattı
    © Sputnik / Maksim Bogodvid
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    - Ancak indirimi asıl engelleyen BOTAŞ'ın doğalgaz fiyatlandırmasına uyguladığı vatandaş aleyhine olan yöntem oldu. Bu yönteme göre, havalar soğudukça vatandaş gazı daha pahalı kullanıyor. Havalar ısındıkça gaz ucuzluyor. Çünkü BOTAŞ, doğalgazın fiyatını 15 derecelik dış hava sıcaklığına göre fiyatlandırıyor. Hava sıcaklığı 15 derecenin altına düştükçe, özellikle sıfırın altındaki sıcaklıklara ulaştıkça ısıl değerin çarpan etkisi vatandaş aleyhine işliyor. Örneğin, 18 derecede alınan ve kullanılan 500 liralık doğalgaz miktarı daha fazlayken, eksi derecelerde kullanılan 500 liralık gazın miktarı daha düşük oluyor. Bu hesaplama yüzünden, indirim hava sıcaklıklarının çok düştüğü döneme denk gelmesi nedeniyle vatandaşa yansıması daha düşük kalıyor.

    — Vatandaş doğalgazı kışın değil de havaların aşırı ısındığı yaz aylarında kullanabilseydi doğalgazı daha ucuza tüketebilecek. Ancak, bu da işin doğasına aykırı. Çünkü vatandaş doğalgazı çoğunlukla ısınma amaçlı kullandığı için doğalgaz tüketimi de çoğunlukla soğuk havalarda artıyor. Özellikle AVM'lerdeki otomatik makinelerden doğalgaz dolumu yapan tüketiciler şikayet edecek merci bulmakta zorlanırken, doğalgaz dağıtım şirketlerine başvuran vatandaşlara da tatmin edici bir yanıt verilemedi. Peş peşe gelen zamlardan bunalan vatandaşlar üzerine bir de yüzde 10'luk indirim oyunuyla karşı karşıya kalınca çareyi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nde (CİMER) şikayette aradı. Çok sayıda vatandaş, indirim sözünü veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a konuyu iletebilmek için CİMER'e şikayet yağdırdı. Şikayetlerin ardından doğalgazdaki indirim ve hesaplama oyununun nasıl çözüleceği merak ediliyor.

     

    Etiketler:
    TL, dolar, fiyat, indirim, doğalgaz, BOTAŞ, AK Parti, Erdoğan Süzer, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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