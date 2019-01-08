Dolar hafif yükselişle 5.40 TL sınırında

Dolar dünya genelinde değer kaybetmesine rağmen kur, TL karşısında jeopolitik risklerle hafta başından beri artış eğiliminde. Dolarda son durum 8 Ocak sabahı 5.39 seviyelerinde

Dolar, Fed'in para politikasındaki sıkılaştırmayı ve faiz artışlarını gözden geçirebileceği beklentisiyle küresel bazda değer kaybederken, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki genel değer kazancı TL'ye yansımadı ve kur hafta başından beri negatif ayrıştı.

Gelişmekte olan para birimleri dün yüzde 0.3 ila 1.5 arasında dolar karşısında değerlenirken, TL'nin dünkü kaybı yüzde 1'i buldu. Uzmanlar, Türk Lirası'nın negatif ayrışmasında jeopolitik risklere ve uluslararası ilişkilere dair endişelere atıfta bulunuyor.

Dün Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un yapacağı görüşmeler öncesindeki açıklamaların görece etkili olduğu belirtilirken, geçen hafta sonu 5.30 altına inen doların alım iştahını da arttırması da öne çıkarılıyor.

Analistler 5.45 üzerinde kalan dolar/TL'nin sert hareket eğilimi olasılığını arttırdığı görüşünde. Dolar kuru 8 Ocak sabah 07:30 sularında 5.39 — 5.40 arasında dalgalanıyor. Euro ise 6.15 üzerinde el değiştiriyor.

Piyasalarda ABD'nin Suriye'den çekilme takvimi ve detayları, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve heyeti ile yapılacak görüşmeler izleniyor.

Türkiye-ABD ilişkilerinde son yıllardaki en büyük anlaşmazlıkların başında gelen Suriye'deki terörist YPG/PYD varlığı konusunda atılacak adımlar merakla bekleniyor.