Türk Telekom 500 milyon dolar borçlanacak

Türk Telekom tahvil ve/veya sukuk yapısında, toplam tutarı azami 500 milyon dolar eşdeğerine kadar yabancı para ve/veya TL cinsinden bir veya birden fazla yurt dışı sermaye piyasası borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu.
Öte yandan Türk Telekom hissedarı Levent Yapılandırma Yönetimi'nin (LYY) zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muafiyet başvurusunun onaylandığı açıklandı. Şirket açıklamayı dün KAP'a yaptı.
Reuters'ın aktardığına göre, bankalara borçlarını geri ödeyemeyen Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin (OTAŞ) teminat olarak verdiği Türk Telekom'un yüzde 55 hissesi, bankalara ait özel amaçlı şirket LYY tarafından devralınmıştı.
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