Dolar/TL 5.47'yi geçti

Ticaret savaşında çözüm umudu ve Fed'in yavaşlayacağı beklentisi küresel piyasalarda iyimserliği artırırken, Türk Lirası satış baskısı altında kalmayı sürdürüyor. Haftaya 5.33'ten başlayan dolar/TL kuru yükselişini sürdürdü ve bugün 5.47 seviyesinin üzerine geldi.

Ticaret savaşında yumuşayan havadan bulduğu destekle 3 günlük düşüşünün ardından bugün yukarı yönelen dolar, küresel piyasalarda hem majör hem de gelişen ülke paraları karşısında değer kazanıyor.

© REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo Dolar/TL'de son durum

Dolar kuru yüzde 1.70 yükselişle 5.4770'den işlem gördü. Aynı saatte euro/TL yüzde 1.40 artışla 6.2690'da yer aldı.

Dünya gazetesinin aktardığı habere göre, TL'nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışmasında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın açıklamalarının ve dolar/TL'de mevcut seviyelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesinin etkili olduğu belirtildi.

Bolton, ABD'nin Suriye'den çekilmesi için yeni bir şart ortaya sürerek Türkiye'den ABD'nin Suriye'deki Kürt müttefiklerini korumayı kabul etmesini istemişti.

Bloomberg News'un Beyaz Saray muhabiri Jennifer Jacobs, Twitter hesabından 'Erdoğan'ın Bolton'a randevu vermeyi reddettiğini' duyururken, bunun Trump'ın Suriye'den çekilme planlarının YPG lehine değişiklik göstermesinden kaynaklandığını ileri sürdü.