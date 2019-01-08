Motorin ve benzine zam: Fiyat artışları pompaya yansıyacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına motorinde ortalama 18, benzinde ise 17 kuruş olarak yansıyacak.
Benzinin fiyatı Ankara'da ortalama 5.94 liradan 6.11 liraya, İstanbul'da 5.82 liradan 5.99 liraya, İzmir'de de 5.92 liradan 6.09 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)