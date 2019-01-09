2018'de en çok dolar kazandırdı

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde en fazla reel getiri geçen ay külçe altından, 2018 yılında ise Amerikan dolarından elde edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ve Aralık 2018'e ilişkin 'Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı açıkladı.

© REUTERS / Sertaç Kayar 'Parasını dolarda tutan milyonerlerin bir günlük toplam kazancı 33 milyar lira oldu'

Buna göre, geçen ay aylık bazda en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3.96, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 2.06 ile külçe altın oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 3.87, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 3.24, euro yüzde 1.56, Amerikan doları yüzde 1.39 ve BIST 100 endeksi yüzde 0.31 yatırımcısına kazandırdı.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1.97 ve DİBS yüzde 1.36 reel getiri sağlarken, euro yüzde 0.29, dolar yüzde 0.46 ve BIST 100 endeksi yüzde 1.53 zarar ettirdi.

DİBS üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14.51 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Bu dönemde euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14.91, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18.80 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

ALTI AYLIK VE YILLIK DEĞERLENDİRME

© AA / Kayhan Özer Erdoğan: Kimse yastığının altında döviz biriktirmesin Altı aylık değerlendirmeye göre Amerikan doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0.86 ile yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4.07 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17.19, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13.06 ile en fazla kaybettiren araç olarak dikkati çekti.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, Amerikan doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3.52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı.

Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37.23, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 30.27 yatırımcısına kaybettirdi.