2018'de en çok dolar kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ve Aralık 2018'e ilişkin 'Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı açıkladı.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 3.87, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 3.24, euro yüzde 1.56, Amerikan doları yüzde 1.39 ve BIST 100 endeksi yüzde 0.31 yatırımcısına kazandırdı.
TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1.97 ve DİBS yüzde 1.36 reel getiri sağlarken, euro yüzde 0.29, dolar yüzde 0.46 ve BIST 100 endeksi yüzde 1.53 zarar ettirdi.
DİBS üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14.51 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Bu dönemde euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14.91, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18.80 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.
ALTI AYLIK VE YILLIK DEĞERLENDİRME
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, Amerikan doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3.52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı.
Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37.23, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 30.27 yatırımcısına kaybettirdi.
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