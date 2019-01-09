Albayrak: Merkez Bankası Hazine'ye 37 milyar TL devredecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, genel kurulu olağanüstü bir kararla ocak ayına çekilen Merkez Bankası'nın Hazine'ye 37 milyar TL devredeceğini açıkladı. "Dengelenme sürecinde çok önemli mesafe katettik. Kararlı adımlarla normalleşme sürecine ulaştık" diyen Albayrak, "Kur, faiz ve enflasyon atağını püskürttük" ifadesini kullandı.

MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Albayrak, KOBİ'ler için yeni bir paketin açıklanacağını duyurdu.

© REUTERS / Umit Bektas/File Photo Merkez Bankası, olağanüstü genel kurul kararı aldı

Albayrak, "Yarın KOBİ'lerimiz için, özellikle Bankalar Birliğimiz ile 12 bankamızın katılımıyla çok önemli bir kredi paketini açıklayacağız" dedi.

TCMB'nin normalde her yıl nisan ayında yapılan ve kârının Hazine'ye devredildiği genel kurulunu ocak ayına çekmesine değinen Albayrak şöyle konuştu:

"Hazineye ocakta devredilmesinin amacı kamu yatırım ve ödemelerini hızlandırarak piyasaya likiditenin daha hızlı sunulmasıdır. Devredilecek tutarı 20 milyar lira olarak öngörmüştük. Şimdi ortaya çıkan tablo rakamın 37 milyar lira seviyesinde olacağını gösteriyor."

"Ekonomide güzel şeyler oldukça kimlerin rahatsız olduğunu biliyoruz" diyen Albayrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi: "Rezil oldukça yalana, her seçimi kaybettikçe koltuğa sarılıyor. Böyle bir zihniyetle bizim yapmamız gereken hiç zaman kaybetmemek. Kaybettiğin davaları kendi cebinden mi ödüyorsun?"

'NORMALLEŞMEYE ULAŞTIK'

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

— Türk ekonomisi her geçen gün ağırlığını artırıyor. Ağustosta piyalasarımızda önemli dalgalanmalar yaşadık. Önemli bir mesafe katettik. Ekonomimizin sağlam altyapısı ile normalleşmeye ulaştık. Mali disiplin en önemli ekonomik çıpalardan biri oldu.

#Canlı: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, MÜSİAD 9. Genişletilmiş Başkanlar Toplantısında konuşuyor https://t.co/AWe6DYhfft — AA Canlı (@AACanli) 9 января 2019 г.

​- Önceliğimizi ekonomideki kırılganlıkla mücadele olarak belirledik. İhracatımız tarihinin en yüksek rakamına ulaştı. Amaç kaliteli, yerli üretim kaynaklı büyüyen ekonomi.

'KUR, FAİZ VE ENFLASYON ATAĞINI PÜSKÜRTTÜK'

— Türkiye'ye özgü bir saldırıyla karşı karşıya kaldığımız süreçte, o günden çok daha fazla ve güçlü refleksler vererek bu süreci püskürttük. Yüzde 16'lara yakın işsizlik sürecine baktığınızda, bugün pozitif bir büyümeyle yeni sistemin hızlı aksiyon, etkin bir karar alma süreciyle gerçekleştiğini bilmeliyiz. Kur, faiz ve enflasyon atağını püskürttük.

- YEP'in temel ilkelerinden biri değişim. Ülkemiz yapılandırmaya geçmiş durumda. Bütçe disiplininde sıkı duruşumuzu sürdüreceğiz. Birileri sürekli negatif algı hakim kılmaya çalışıyor. YEP hedeflerinden taviz vermeyeceğiz.

— Merkez Bankası'ndan Hazine'ye 37 milyar lira gelecek. Bütçede koyduğumuz rakamın çok daha üzerinde. Nisan yerine ocakta bu rakamın hazineye devredilmesinin amacı piyasaya likiditenin hızlı bir şekilde sunulmasındandır.

'KOBİ'LER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KREDİ PAKETİ AÇIKLAYACAĞIZ'

— Dün açıkladığımız paketler kapsamında düzenli sosyal yardım alanın 80 TL elektrik faturası ödenecek. Kredi kartı borcunu ödemede güçlük çekenler için yeni kredi paketi açıklandı. Toplumun her kesimini sevindiriyoruz. Çok daha güçlü adımlarla ilerliyoruz.

© AA / Halil Sağırkaya Albayrak: Tahsil edilemeyen KOBİ alacakları devlet destekli sigorta havuzundan karşılanacak

- Halkbank'ın desteği ile yaklaşık 300-350 bine yakın esnafımızı kredilerden yararlandıracağız. Ticari alacak sigortasını uygulamaya başladık. Tüm KOBİ'ler yakında bu sigorta desteğinden faydalanacak.

— Yarın KOBİ'lerimiz için, özellikle Bankalar Birliğimiz ile 12 bankamızın katılımıyla çok önemli bir kredi paketini açıklayacağız.

— Bu kadar zarar veren başka bir muhalefet ben hatırlamıyorum. Yalan söyleyip gündemi çarpıtmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Kendi tabanı bile karşı. Geçtiğimiz günlerde İsrail ile ilgili yanıtını aldı yüzü bile kızarmadı. İki şeye sarılıyor: Rezil oldukça yalana; yenildikçe koltuğa sarılıyor.

— Bizim derdimiz millet ve memleket. Biz bu ülkeyi çok daha yukarıya çıkarmak seviyesindeyiz. Sayısız dava kaybet. Milyarlarca tazminata mahkum ol. İnsanın aklına geliyor. Senin ödediğin cezaları kendi cebinden mi yoksa devletin parasıyla olan partiden mi ödüyorsun? Onun için bu biçare çabalarla biz muhatap olmayacağız. Yargı muhatap olacak.