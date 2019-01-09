Sanal alışverişte ücretli poşet tartışması

Marketlerde ücretli hale gelen poşetin sanal ticarette farklı uygulamaları bulunuyor. Kutuyla kargolanan ürünlerde poşet kullanımı olmadığı için birçok e-ticaret şirketi açısından uygulamanın henüz geçerli olmadığını söyleyen ETİD Başkanı Ekmekçi, "Poşet istenmediğinde tüketiciye iki seçenecek sunulacak" dedi.

Ücretli poşet tartışmasının yansımaları devam ederken, marketlerde satılan poşetin sanal ticarette farklı uygulamalarının bulunduğu belirtildi. Özellikle online gıda ve market alışverişlerinde ücretli poşet de sunulduğu kaydedildi.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, Türkiye'de e-ticaretin esas teslimat yapısının 81 ilden 81 ile kargo firmaları üzerinden yapıldığını söyledi.

Ekmekçi, "Kutuyla kargolanan ürünlerde poşet kullanımı olmadığı için birçok e-ticaret şirketi açısından bu uygulama şimdilik geçerli değil. Ancak yeni nesil teslimat modellerinin de geliştiğini görüyoruz. Daha kısa mesafe veya kargo yapısı gerektirmeyen, tüketiciye direkt teslimat yapılan e-ticaret modellerinde kutu gereksinimi olmadığından poşetle ürünlerin teslimatı yapılabilmektedir" dedi.

'TÜKETİCİYE İKİ SEÇENEK SUNULACAK'

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre, teslimatın direkt eve alışveriş poşeti ile yapıldığı modellerde poşet satışına başlandığını dile getiren Ekmekçi, şöyle konuştu:

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"Bu genellikle market alışverişini kapsayan kapıya teslimatlarlar için geçerli. Bu modellerde ürünlerin kaç poşete sığacağı hesaplamasını şirketlerin doğru data ile yapması gerekiyor. Poşetin istenmediği durumlarda tüketiciye iki seçenecek sunulacak. Birincisi poşet iade alınabiliyor. İkincisi poşete alternatif tekrar kullanılabilen taşıma kutuları kullanılmaya başlanacak."

Ekmekçi, bununla birlikte poşetlere ücret uygulamasının sektöre etkilerini en çok file çanta gibi ürünlerin satışlarında yüzde yüze varan artışlarda gördüklerini kaydederek, "Tüketiciler fiziksel mağazada poşete ücret ödemek yerine alışverişe online'da satın aldığı çantalarla çıkıyor. Biz de sektör olarak bu uygulamanın çevre kirliliğini önlemek adına güzel bir gelişme olduğunu düşünüyor ve poşet kullanımının minimuma indirilmesi konusunda atılan bu adımı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.