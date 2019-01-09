Sanal alışverişte ücretli poşet tartışması

Ücretli poşet tartışmasının yansımaları devam ederken, marketlerde satılan poşetin sanal ticarette farklı uygulamalarının bulunduğu belirtildi. Özellikle online gıda ve market alışverişlerinde ücretli poşet de sunulduğu kaydedildi.
Ekmekçi, "Kutuyla kargolanan ürünlerde poşet kullanımı olmadığı için birçok e-ticaret şirketi açısından bu uygulama şimdilik geçerli değil. Ancak yeni nesil teslimat modellerinin de geliştiğini görüyoruz. Daha kısa mesafe veya kargo yapısı gerektirmeyen, tüketiciye direkt teslimat yapılan e-ticaret modellerinde kutu gereksinimi olmadığından poşetle ürünlerin teslimatı yapılabilmektedir" dedi.
'TÜKETİCİYE İKİ SEÇENEK SUNULACAK'
Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre, teslimatın direkt eve alışveriş poşeti ile yapıldığı modellerde poşet satışına başlandığını dile getiren Ekmekçi, şöyle konuştu:
Ekmekçi, bununla birlikte poşetlere ücret uygulamasının sektöre etkilerini en çok file çanta gibi ürünlerin satışlarında yüzde yüze varan artışlarda gördüklerini kaydederek, "Tüketiciler fiziksel mağazada poşete ücret ödemek yerine alışverişe online'da satın aldığı çantalarla çıkıyor. Biz de sektör olarak bu uygulamanın çevre kirliliğini önlemek adına güzel bir gelişme olduğunu düşünüyor ve poşet kullanımının minimuma indirilmesi konusunda atılan bu adımı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)