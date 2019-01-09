Fitch'ten ABD'ye not indirimi uyarısı

Bloomberg'de yer alan habere göre kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, mevcut hükümet kapanmasının diğer bir borç tavanı aşımını tetiklemesi durumunda ABD'nin AAA seviyesindeki ülke notunu kaybedebileceği uyarısında bulundu. Rekor seviyede açık sürdüren ABD'nin toplam borcu 22 trilyon doların üzerinde bulunuyor.

ABD'de hükümet kapanması Çarşamba günü dokuzuncu gününe girdi. Demokratlar ve Cumhuriyetçi kanun yapıcıların mevcut bütçe kördüğümünü aşması yakın zamanda mümkün görünmüyor. İki taraf, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD — Meksika sınırı boyunca uzanacak duvar için 5.7 milyar dolarlık fonlama talebi konusunda bölünmüş durumda.

Standard & Poor's, ABD federal hükümetinin AAA seviyesindeki kredi notunu ilk kez 2011 yılında benzer bir bütçe ve borç tavanı tartışması sırasında indirmişti.

Fitch'in ülke notu küresel yöneticisi James McCormack Çarşamba günü Reuters'a yaptığı değerlendirmede '"Derecelendirme açısından bakınca sorunlu olan borç tavanı. Eğer bu hükümet kapanması 1 Mart'a kadar sürerse ve borç tavanı birkaç ay sonra sorun haline gelirse politika çerçevesi, bütçenin geçirilememesi ve tüm bunların AAA ile uyumlu olup olmadığı konusunda düşünmeye başlamamız gerekebilir" dedi.