Hazine Bakanlığı'ndan üç bankaya tahvil ihracı yetkisi

Hazine, dolar cinsinden 2029 vadeli tahvilin ihracı için Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verdi.

© REUTERS / Jason Lee/Illustration/File Photo Hazine bir kez daha halktan borç isteyecek: Asgari 10 bin euro veya dolar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsi tahvil ihracı için üç bankaya yetki verdi.

Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan'ı yetkilendiren Bakanlık, yetki verdiği dolar cinsi tahvil ihracında 10 yıl vade belirledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2029 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki vermiştir" denildi.