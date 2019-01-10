Fed'in 'sabır' vurgusu doları frenledi

Dolar/TL yeni güne 5.4855 seviyesinden başladı. Kur dün 5.5450'ye kadar çıkmış daha sonra 5.50 TL seviyesine gerilemişti. yükselişte Suriye nedeniyle ABD ile ilişkilerin tekrar bozulabileceği ve mali disiplinin zarar göreceğine yönelik endişeler etkili olmuştu.
FED'DEN SABIR VURGUSU
Tutanakların yayınlanmasının ardından Dolar Endeksi yüzde 0.72 düşüşle 95.21 seviyesine geriledi.
POWELL KONUŞMA YAPACAK
Küresel piyasalar bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün Washington D.C. Ekonomi Kulübü'nde yapacağı konuşmaya odaklanacak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)