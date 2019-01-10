Fed'in 'sabır' vurgusu doları frenledi

Dolar/TL yeni güne 5.4855 seviyesinden başladı. Kur dün 5.5450'ye kadar çıkmış daha sonra 5.50 TL seviyesine gerilemişti. yükselişte Suriye nedeniyle ABD ile ilişkilerin tekrar bozulabileceği ve mali disiplinin zarar göreceğine yönelik endişeler etkili olmuştu.

FED'DEN SABIR VURGUSU

Doları frenleyen etken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 18-19 Aralık 2018 tarihli toplantısına ait tutanakları oldu. Tutanaklarda, "Pek çok üye ek faiz artışlarında sabırlı olunması gerektiğini düşünüyor" vurgusu yapıldı.

Tutanakların yayınlanmasının ardından Dolar Endeksi yüzde 0.72 düşüşle 95.21 seviyesine geriledi.

POWELL KONUŞMA YAPACAK

Küresel piyasalar bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün Washington D.C. Ekonomi Kulübü'nde yapacağı konuşmaya odaklanacak.